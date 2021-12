Bezuiniging van 5 miljard op de zorg? Dat is te kort door de bocht

Onderwijs, klimaat, wonen: er gaan in het coalitieakkoord miljarden extra naartoe. En de zorg, midden in de pandemie? Die krijgt „een mes in de rug en geen cent extra”, foeterde SP-leider Lilian Marijnissen donderdag in de Tweede Kamer. Sterker nog: de oppositie sprak consequent van een bezuiniging van vijf miljard euro. „Keihard” en „schandelijk”, vond PVV-leider Geert Wilders. Jesse Klaver (GroenLinks) kon het in coronatijd niet uitleggen. „Zorgmedewerkers staat het huilen nader dan het lachen.”

VVD-leider Mark Rutte bestreed dat het nieuwe kabinet op de zorg gaat bezuinigen. De komende jaren komt er juist veel geld bij, zei Rutte. Op lange termijn moet er wel iets gebeuren, maar in plaats van bezuinigen noemt hij dat „afremmen” van de kostenstijging. Onvermijdelijk, volgens Rutte, omdat er anders steeds meer begrotingsgeld naar de zorg vloeit ten koste van andere beleidsterreinen.

Gaat Rutte IV nu bezuinigen of investeren? Het woord ‘bezuinigen’ kan worden opgevat als een daling van de uitgaven, oftewel: minder geld naar de zorg. Daar is zeker geen sprake van. De zorgkosten - nu al de hoogste begrotingspost - blijven toenemen, van 88 miljard volgend jaar naar ruim 94 miljoen in 2026. Rutte heeft gelijk dat daar ook nieuwe investeringen bij zitten. Een belangrijke is 300 miljoen euro voor ‘pandemische paraatheid’, denk aan extra geld voor ziekenhuizen om de IC-capaciteit flexibel te kunnen uitbreiden.

Rutte spreekt over het „afremmen” van de kostenstijging, in plaats van bezuinigen

Gezondheidseconoom Xander Koolman (Vrije Universiteit) ziet dat het nieuwe kabinet extra miljarden investeert bovenop het ‘basispad’, de automatische uitgavengroei waarvan in de zorg al sprake is bij ongewijzigd beleid. „Over de komende jaren kun je dus echt niet van bezuinigen spreken”, zegt Koolman.

De ‘5 miljard’-bezuiniging van de oppositie is in werkelijkheid 4,5 miljard euro en dat is het bedrag dat Rutte IV op lange termijn structureel hoopt te besparen. Veel maatregelen om dat te bereiken zijn nog weinig concreet en gaan pas over jaren geld opleveren. Een voorbeeld is de ambitie om woon- en zorgkosten meer te scheiden, bijvoorbeeld door verpleeghuisbewoners meer huur te laten betalen. Die hervorming kost eerst geld, maar moet in 2052 een miljard per jaar besparen.

Zijn dan alle besparingen verre toekomstmuziek en wordt er nergens de komende jaren al pijn gevoeld? Dat is ook weer niet het geval. Sommige zorgsectoren, zoals de verpleeghuizen, krijgen deze regeerperiode al minder geld (350 miljoen). Hoe deze bezuiniging er precies uit gaan zien is nog onbekend. De verpleeghuissector kreeg er de afgelopen jaren juist structureel 2 miljard bij om de kwaliteit te verbeteren en meer personeel aan te nemen.

Cadeaus uitdelen

Nieuwe ‘hoofdlijnenakkoorden’ tussen politiek en zorg moeten de uitgavengroei de komende jaren met bijna 1,5 miljard beperken. De akkoorden werden in 2012 voor het eerst gesloten, maar Koolman betwijfelt of die aanpak opnieuw succesvol kan zijn. „In 2012 ging het slecht met de economie en werd de noodzaak ook in de zorg gevoeld. Nu worden aan allerlei sectoren cadeaus uitgedeeld en zou de zorg moeten besparen. Ik denk dat daar nu minder enthousiasme voor is.”

Over de jeugdzorg woedde in de Tweede Kamer een discussie over of er nu geïnvesteerd of bezuinigd wordt. Op korte termijn komt er geld bij, volgend jaar 1,5 miljard. Een arbitragecommissie oordeelde eerder dit jaar dat het Rijk gemeenten meer voor de jeugdzorg moet betalen. In de jaren na volgend jaar wordt het extra geld ieder jaar snel minder, sneller dan de commissie adviseerde. Vanaf 2024 hoopt Rutte VI zelfs alweer op de jeugdzorg te besparen. „Gezien de problemen in de jeugdzorg liggen nieuwe bezuinigingen niet voor de hand”, zegt Koolman. „Het kabinet presenteert dit als investeringen, maar ik denk dat gemeenten daar heel anders tegenaan kijken.”