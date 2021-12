Bep weet nauwelijks nog wie Arie is

De glazen deur schuift open, en daar komen ze naar buiten: Arie en Bep. Hij rechtop, zij ietwat gebogen, haar arm door de zijne. Een twee-eenheid nu het nog kan. Tijd voor frisse lucht. Want dat moet, vindt Arie. Daarom komt hij Bep elke dag om twee uur ophalen, voor een ommetje door de Watergraafsmeer. Schone kleren mee, praatje maken.

Niet dat ze hem zou missen als hij wegbleef, ze weet niet meer wat missen is.

Hij mist haar al vier jaar. Sinds de dag dat het bij hen thuis, in Betondorp, niet langer ging. Nu woont Bep hier in dit verzorgingshuis. Vier jaar lang alleen thuiskomen, Arie vindt het zwaar. En het wordt alsmaar zwaarder, maar hij houdt vol, hij móét dit doen. Net als alle andere dagen haar naar de stoeprand leiden. Goed uitkijken bij het oversteken, ook al is er weinig verkeer in de Van ’t Hofflaan, zo’n typische Watergraafsmeerse weg met groen aan weerszijden.

Het moet. Net zo lang tot ook dit niet meer gaat.

Ze steken over en zo is het nauwelijks voorstelbaar dat ze ooit van sportwedstrijd naar sportwedstrijd leefden, een halve eeuw lang. Arie voetbalde in de jeugd van Ajax, met Johan Cruijff, zijn buurt- en leeftijdgenoot, en ook Beps broer Bertus deed dat. Arie en Bep werden verliefd. De rest is geschiedenis – een verhaal van saamhorigheid, van sporten, van voetbal kijken op tv of langs een van de vele grasvelden in Amsterdam-Oost.

Nu is het de sport dit allemaal vol te houden. Niet toe te geven aan de tijdgeest van ieder voor zich. Het is Arie voor Bep. Hij leidt haar achter de Daltonschool langs, pal tegenover het verzorgingshuis, voetje voor voetje onder kale takken op een duistere decemberdag. Miezer druppelt van de takken op hun kraag. Niks van aantrekken, positief blijven.

‘Ik hoorde dat je vandaag niets wilde eten?’

‘Nee.’

‘Kom, gaan we samen een kroketje eten.’

‘Ja.’

Altijd was het zij die leidde. Rechtlijnig en standvastig, precies wat Arie nodig had. Losbollige Arie, een boeffie soms, kon niet zonder zijn sterke en zorgzame vrouw. Zonder zijn gouden wijffie, zoals de Betondorpers zeggen; in ieder geval de echte Betondorpers die nog zijn overgebleven tussen al die yuppen van tegenwoordig.

Het oude echtpaar, klein maar moedig, schuifelt over de kinderspeelplaats, langs de gillende kinderen naar de snackbar op de Middenweg. Soms buigt hij voorover om haar stem te kunnen horen. Bep weet nauwelijks nog wie Arie is, maar hij lacht. Huilen kan straks wel weer. Nu flink zijn, haar achteruitgang, haar naderende ondergang, opzij zetten. Iets van hun vroegere Amsterdamse humor levend houden.

Zij lijdt in het onbegrijpelijke dat haar omhult. Hij lijdt omdat hij het niet kan aanzien, haar verwarring, haar onmacht de wc op tijd te vinden. Ze lijden allebei en niemand die het ziet, omdat ze elkaar keurig vasthouden op weg naar het licht, en de warmte, van de snackbar.

Auke Kok is schrijver en journalist.