Baudet verwijdert Holocaust-tweets na uitspraak rechter

Thierry Baudet heeft vier tweets verwijderd waarin hij het lot van ongevaccineerden vergelijkt met dat van de slachtoffers van de Holocaust. Dat laat het Tweede Kamerlid donderdag via het sociale mediaplatform weten. De rechtbank bepaalde woensdag in een kort geding dat Baudet de tweets binnen 48 uur moet verwijderen, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per dag.

Enkele uren na de uitspraak op woensdag plaatste Baudet de posts met de bewuste vergelijkingen in eerste instantie opnieuw, maar een dag later hield hij zich toch aan de uitspraak van de rechter. De partijleider van Forum voor Democratie zei „intens verdrietig” te zijn dat hij wat hij „ten diepste gelooft” niet mag uiten. Baudet verwijderde ook vergelijkbare posts op Instagram en Facebook. Hij kondigde aan tegen het vonnis in beroep te gaan.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg (CJO) en vier Joodse oorlogsoverlevenden hadden de zaak tegen Baudet aangespannen. De rechter bepaalde niet alleen dat Baudet de tweets moest verwijderen, maar ook dat hij in het debat over de coronamaatregelen niet langer beeldmateriaal over de Holocaust mag gebruiken. Daarnaast stelde de rechter dat Baudet met zijn tweets had bijdragen „aan een klimaat” dat uitingen van antisemitisme aanwakkert.

