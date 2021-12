Online ijdelheid kent geen grenzen op How Can I Make This About Me?

Stel, een jonge Nederlander staat op het punt F1-kampioen te worden, wat doe je dan? Jezelf filmen terwijl je naar de wedstrijd kijkt, zoals presentatrice Barbara Barend en rapper Ali B? Of, stel dat je oma komt te overlijden. Plaats je dan een foto van jezelf, waarop je naakt op je badkuip in een huilende houding zit, slechts bedekt door een handdoek, met als Instagrambijschrift: „Wat een emotionele week, RIP oma”? Dan bestaat de kans dat je sociale mediapost op het Twitteraccount How Can I Make This About Me? belandt. „Genoeg over mij, wat vind jij van mij…?” luidt de bio van het account.

How Can I Make This About Me? ging afgelopen weekend viraal toen een reeks bekende Nederlanders foto’s van zichzelf met Max Verstappen deelde om Verstappens F1-overwinning te vieren. „De mens bewijst dat het mogelijk is om alles over zichzelf te laten gaan, zeker het wereldkampioenschap van een ander”, signaliseert een collega deze donderdag in NRC.

Dit was echter niet de eerste keer dat het account viraal ging. How Can I Make This About Me?, opgericht in maart 2021, verzamelde 58 duizend volgers met slechts 160 posts. Het account verzamelt voorbeelden van alledaags narcisme, momenten waarop je – onnodig – een foto of selfie van jezelf plaatst. Een foto van jezelf bijvoorbeeld, alleen, terwijl je iemand anders feliciteert met haar verjaardag. Of wanneer je de dood van een ander aangrijpt om het over jezelf te hebben. Of, onnodig narcisme: wanneer je jezelf filmt terwijl je aan het fietsen bent. Jezelf filmend terwijl je huilt „om wat we elkaar toch allemaal aandoen”.

De meest populaire tweets van How Can I Make This About Me? zijn dan wel de tweets die spotten met bekende Nederlanders (Bridget Maasland die Peter R. de Vries herdacht met een selfie waarop hij nergens te bespeuren is), een foto van een jonge vrouw in haar ondergoed die naar rijstvelden staart met als bijschrift „Ik denk aan hoe anders mijn leven is dan dat van de man die iedere ochtend rijst oogst”, kan ook enkele duizenden likes opleveren. De populariteit is mede te danken aan de droge, korte bijschriften. Zo kon je na de beschuldigingen van grensoverschijdend gedrag aan het adres van Marco Borsato lezen: „Weinig foto’s van BN’ers met Borsato nu. We blijven zoeken.”

Schijnbaar onschuldige momenten

Grappig, ja. Toch kan het ook confronterend zijn, wanneer het account schijnbaar onschuldige momenten toont waar veel mensen zich schuldig aan maken. Een foto van jezelf delen op je verjaardag; een selfie van jou en je geliefde om een mooie vakantie te herdenken, een foto waar je mooi op staat om complimentjes te krijgen.

„Sinds ik How I Can I Make This About Me volg, ben ik voorzichtiger met wat ik tweet”, schrijft een twitteraar. „Onze missie in één zin”, reageert het account, waarvan onbekend is wie erachter zitten, al doet de meervoudsvorm in de missie-statement vermoeden dat het wordt bestierd door meerdere mensen.

Blij waren ze niet toen een Instagrampagina opdook met dezelfde naam en veel van dezelfde foto’s (mét hetzelfde bijschrift). In de bio van de Instagrampagina, die sinds november bestaat, staat dat de pagina geïnspireerd is op het Twitteraccount. Tussen inspiratie en diefstal is een verschil, vinden de beheerders van het Twitteraccount. „How Can I Make This About Me next level: jat een naam, content en bijschriften”, tweet het account deze week nog. Een twitteraar reageert: „jij jat de helft van die posts toch ook gewoon?”, waarop een ander weer schrijft dat het altijd duidelijk is waar de posts vandaan komen. Het Twitteraccount maakt op dezelfde dag dan maar zelf een Instagrampagina aan. Vooralsnog heeft het kopie-account meer volgers en meer content dan het origineel.

Helemaal vrij van ijdelheid is How Can I Make This About Me? zelf niet. Als het account in de media wordt besproken, delen de beheerders dat weleens. En wanneer Kamerlid Gert-Jan Segers als antwoord op politicus Thierry Baudet vraagt of er een Nederlands woord is voor wanneer „je jezelf met grote instemming citeert en daar dan zelf voor applaudisseert”, reageert het account dat er daarvoor wel een Twitteraccount bestaat. In de reacties tonen de beheerders zich bewust van de ironie van een account dat narcisme aankaart dat zichzelf feliciteert: „Shit. Nu zullen wij ons moeten opheffen.”