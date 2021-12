Als de botten van Mexico konden praten

Soms is het hele skelet nog intact, maar vaker gaat het om delen. Een losse hand, een onderbeen, een handvol middenvoetbeentjes of botsplinters van slechts een paar centimeter groot. Of een rugwervel, de schedel of de ribbenkast er niet altijd nog aan vast. In verschillende ruimtes van het forensisch instituut van de Mexicaanse stad Saltillo zijn op groene operatiekleedjes menselijke resten te drogen gelegd – en dat is te ruiken. Door de hele kelder blazen loeiende ventilatiesystemen verse lucht de verschillende labs in, maar de lijkgeur is zo penetrant dat ook twee mondkapjes weinig uithalen.

De doden liggen hier te drogen tot ze met stokjes, scalpels, kwasten en tandenborstels schoongemaakt zijn, ontdaan van laatste stukjes weefsel. Na afname van hun erfelijk materiaal zullen ze secuur worden opgeborgen in papieren zakken, die in kartonnen dozen gaan, die weer in lange rijen stellingkasten worden gezet. Voor de stoffelijke resten van recentere doden zijn buiten op de binnenplaats honderden betonnen grafnissen opgetrokken om daar eerst verder te vergaan.

Het is een puzzel van vele tienduizenden stukjes die hier wordt gelegd in het Regionaal Centrum voor Menselijke Identificatie (CRIH) in Saltillo, de hooggelegen hoofdstad van Coahuila. In deze noordelijke deelstaat ontspoorde de drugsoorlog tussen 2008 en 2012. Door Coahuila, dat een grens van honderden kilometers deelt met Texas, lopen smokkelroutes voor drugs en migranten naar de Verenigde Staten. Het is er nu rustig, maar jarenlang was het een zwaarbevochten front in de narco-oorlog. Een strijd die in andere delen van Mexico met gemiddeld negentig moorden per dag voortraast.

De strijd om Coahuila’s lucratieve routes kostte die gewelddadige jaren vele duizenden levens. Er vielen zoveel doden, er ‘verdwenen’ zoveel mensen, er werden zoveel doden overhaast begraven in formele begraafplaatsen, of gedumpt in de woestijn, dat het een decennium later een monnikenwerk is hun nog een naam te geven. Om nabestaanden duidelijkheid te geven na jaren onzekerheid. Om uiteindelijk – hopelijk – het verhaal achter duizenden ‘gedwongen verdwijningen’ te reconstrueren. Om misschien de daders en andere verantwoordelijken aan te kunnen wijzen, voor het gerecht te brengen. En zo iets te doen aan de bijna absolute straffeloosheid die Mexico teistert.

Het CRIH maakt nu tenminste een begin om „deze forensische crisis op te lossen”, vertelt regionaal coördinator Yezka Garza Ramírez. En daarmee is Coahuila verder dan de andere 31 deelstaten van het land. Jarenlang aandringen van nabestaanden, politieke wil van de gouverneur, geld van de federale regering, steun en financiering van de internationale gemeenschap – het Amerikaanse hulpagentschap USAID voorop – hebben het centrum mede mogelijk gemaakt, vertelt Garza tijdens een rondleiding door het CRIH.

Dit jaar is het centrum volop gaan draaien. Bij vijf opgravingen op gemeentelijke begraafplaatsen zijn in totaal ongeveer 737 lichamen geborgen – ongeveer, want als de puzzel eenmaal gelegd is, kan dit aantal nog variëren. Ook is door familieleden en justitie al gezocht in bekende clandestiene grafvelden, waar de destijds dominante Zetas-bende zijn slachtoffers in stukken hakte en cremeerde. In 2022 volgen zoektochten. „Het is een schuld die we hebben aan de samenleving om naar die plekken terug te blijven keren”, zegt Garza zonder enig drama in haar stem.

Een begraafplaats in Coahuila waar slachtoffers van de drugsoorlog deels anoniem zijn begraven.



Zonder spoor verdwenen

Lourdes Herrera is een van de nabestaanden die hebben aangedrongen op de komst van het centrum. Haar man Estebán, haar destijds negenjarige zoontje Brandon en twee zwagers raakten op 29 augustus 2009 vermist, toen ze onderweg waren naar het vliegveld van de nabijgelegen stad Monterrey. Alleen hun auto werd teruggevonden langs de snelweg, evenals twee gympen van haar zwager en één van haar man. De schoenen lagen in een wit busje, dat naar alle waarschijnlijkheid gebruikt is bij hun ontvoering. Hier houdt het spoor al ruim twaalf jaar op.

Herrera heeft wel een vermoeden wat er gebeurd is, vertelt ze in het kantoortje van de van oorsprong katholieke mensenrechtenbeweging Fray Juan. Voor haar heeft ze een mapje foto’s van haar gezin liggen, in haar hand houdt ze een protestbord dat de foto’s en namen van de vier vermiste familieleden toont: ‘Desaparecidos’. „Hij was hoofd beveiliging in de gevangenis van Saltillo”, vertelt ze over haar man. „Er is vaak gezegd dat de georganiseerde misdaad eiste dat hij met hen meewerkte, opdat ze binnen [in de gevangenis] konden doen wat ze wilden.”

Een stoffelijk overschot wordt weggedragen na de opgraving.

Na al die jaren praat ze over haar man en zoontje in de tegenwoordige tijd. Ze zoekt hen in eerste instantie levend, benadrukt ze meermaals. „Mijn onderzoek is nog niet afgerond.” Maar, zegt ze: „Sinds de vondst van de clandestiene massagraven is me nu ook wel duidelijk dat het een optie is dat we ze niet levend terugvinden.” Toch houdt ze vooral hoop dat in ieder geval haar zoontje nog leeft. „Ik klamp me eraan vast dat ze hem misschien hebben laten leven, omdat-ie nog een kind was.”

Zo leven zij en haar 22-jarige dochter al twaalf jaar in onzekerheid. Sommige dagen zijn lastiger dan andere. De dag van hun verdwijning is altijd moeilijk, de kerstdagen komen er weer aan. Ook Moederdag doet pijn, een feestdag die in Mexico elke tiende mei uitbundig gevierd wordt. „Ik ben zelf juf en moet de kinderen dan helpen om een knutselwerkje en een cadeautje te maken. En dan vertel ik, ik ben ook een mamma, van Brandon.” Maar de verjaardag van Brandon is het lastigst. „Jaar op jaar besef ik: mijn zoon is alweer 21 jaar oud. Ik kan het niet geloven.”

Mooie toespraken

Eerder die week houdt ze Brandons foto omhoog als Herrera en andere families uitgenodigd zijn voor de ceremoniële opening van het genetisch lab van het CRIH. Dna-monsters hoeven niet langer naar een lab in Guatemala te worden opgestuurd, maar kunnen in Saltillo blijven. De gouverneur spreekt, de burgemeester, het hoofd van de Nationale Commissie voor Zoektochten. Er wordt een plaquette onthuld die het spiksplinternieuwe lab opdraagt aan „de families van de verdwenen personen, voor hun onvermoeibare strijd en zoektocht naar hun geliefden”.

Herrera: „Die toespraken zijn altijd hetzelfde; ze hemelen de prestaties van de deelstaat op, dat Coahuila een voorbeeld is voor het hele land. Maar voor ons tellen de resultaten. Wij willen actie. Het gaat om het helen van de wonden van de families, maar wij willen ook de waarheid weten. En gerechtigdheid, een eind aan de straffeloosheid.” Circa 98 procent van de moorden in Mexico leidt niet tot een veroordeling.

Het opengaan van het CRIH noemt ze daarom een „goede stap”, maar ook slechts een eerste. „Er zouden door het hele land zulke centra moeten komen. Mexico is één grote begraafplaats.” Bovendien, nu krijgen zij en de andere families hulp, maar jarenlang moesten zij zelf hun vermissingszaak onder de aandacht brengen. „We moesten zelf toners kopen omdat onze dossiers anders niet uitgeprint konden worden. Bij justitie hadden ze geen personeel, zelfs geen benzine om naar de massagraven toe te rijden.”

Andere families zetten niet altijd door. „Soms zijn ze bang. Soms vrezen ze het stigma van de samenleving: als je man of zoon vermist raakt, zal hij wel op het slechte pad zijn geweest. Er worden bedreigingen tegen ze geuit.”

Er zouden door het hele land zulke centra moeten komen. Mexico is één grote begraafplaats Lourdes Herrera nabestaande

Haar man was een topcipier, geen crimineel. Of het onkunde is dat de autoriteiten zelfs deze zaak niet oplosten, of dat ze elkaar dekken omdat ze zelf betrokken zijn, durft ze niet te zeggen. „Maar het is duidelijk dat er bij het geweld ook gemeentelijke politieagenten betrokken waren, deelstaat-agenten, hoge functionarissen, militairen.”

Bij zeker de helft van de gedwongen verdwijningen in Mexico, is de inschatting van mensenrechtenorganisaties, zijn agenten, militairen, cipiers of andere autoriteiten betrokken. Opsporingsbeambten ruimen vermeende criminelen uit de weg zonder proces. Anderen leveren arrestanten uit aan de drugsbendes – als nieuwe rekruten of om te laten doden. Anderen functionarissen staan na omkoping of bedreiging zelf op de loonlijst van kartels.

Deze stelselmatige betrokkenheid van autoriteiten maakt dat burgers ook jaren later een vermissing soms niet officieel durven te melden. Een van de belangrijkste principes van het Regionaal Centrum voor Menselijke Identificatie is daarom dat familieleden er ook dna-materiaal kunnen afstaan zonder aangifte. Om wantrouwen weg te nemen, stuurt het CRIH brigades naar alle uithoeken van de deelstaat, en daarbuiten, om bij nabestaanden thuis bloed af te nemen. In de databank liggen inmiddels 1.300 genetische monsters te wachten op een mogelijke match met de binnenkomende menselijke resten.

Lourdes Herrera toont foto's van haar man Estebán, haar destijds negenjarige zoontje Brandon en twee zwagers die op 29 augustus 2009 vermist raakten.

Als zo’n overeenkomst wordt gevonden, mag Luis Rodrigo Albeldaño Peña dit meedelen. De criminoloog doet dit altijd tijdens een huisbezoek, omdat de reacties onverwacht kunnen uitpakken, vertelt hij in een kantoortje van het CRIH. „Het kan verdriet zijn of blijdschap. Maar uiteindelijk is het altijd een eind van een proces dat ze al zo lang doormaken.” De blijdschap zit hem dan ook in dat laatste: eindelijk duidelijkheid. „Een familielid zegt je dan: ‘Ik weet nu eindelijk waar hij ligt, waar ik bloemen moet neerleggen, waar ik moet huilen, waar ik tegen hem kan praten.’”

De vervolgstap

Slachtoffers identificeren, families uitsluitsel geven. Ook tijdens de feestelijke ingebruikname van het genetisch lab, op de laatste maandag van november, benadrukken alle hoogwaardigheidsbekleders het belang hiervan. Over de vervolgstap – het opsporen van de daders, van andere betrokkenen en verantwoordelijken, van gerechtigdheid – heeft niemand het.

Mensenrechtenactivist David Jiménez Mireles verbaast dit niet, zegt hij na afloop van de ceremonie. In Coahuila regeert al tachtig jaar dezelfde partij, de PRI. Een groot deel van de vorige eeuw bestierde zij het land, in wat een ‘perfecte dictatuur’ werd genoemd. „Deze verdwijningen hebben plaats kunnen vinden onder opeenvolgende PRI-regeringen. En die verschillende partijgeneraties houden elkaar de hand boven het hoofd.”

De activist, die families van vermisten bijstaat, noemt het gedenkteken in Allende als voorbeeld. In dit plaatsje noordelijker in Coahuila, lieten de Zetas bij een wraakactie in maart 2011 naar schatting honderden dorpelingen uitmoorden. Op een gedenkteken dat in 2019 werd onthuld staat: ‘Waarheid. Gerechtigdheid. Genoegdoening. Geen Herhaling.’ Jiménez: „Maar hoe kunnen ze dat beloven, terwijl het in andere deelstaten momenteel net zo’n gewelddadige chaos is als destijds in Coahuila. Het gaat gewoon door.”

Wraakactie

In 2019 zijn door de nationale regering formele excuses gemaakt voor ‘Allende’ en de rol van autoriteiten bij het bloedbad. Hierbij werd een herdenkingsmonument onthuld en dit jaar kwam er zelfs een Netflix-serie uit (Somos) over de slachtpartij en haar opmaat. Hoeveel doden er precies vielen blijft onduidelijk: officieel 28, maar schattingen gaan uit van circa driehonderd doden. Dit is mede zo lastig te bepalen doordat soms hele families werden uitgemoord en niemand achterbleef om aangifte te doen. Maar ook omdat de Zetas hun slachtoffers ‘kookten’, door ze urenlang te laten branden. De vermisten zijn letterlijk in rook opgegaan.

Medewerkers van het CRIH doen onderzoek in het lab.

Ingang van de lijkschouwingszaal van het Regionaal Centrum voor Menselijke Indentificatie (CRIH) in Saltillo.

Bij een familielid dat zoekt naar een verdwenen naaste wordt bloed afgenomen om op basis van DNA een identificatie mogelijk te maken.

Het Regionaal Centrum voor Menselijke Indentificatie (CRIH) in Saltillo.

Foto’s Antonio Ojeda

Deze crematoria worden inmiddels aangeduid als ‘vernietigingskampen’ en zijn teruggevonden in vier deelstaten, waaronder Coahuila. Karla Quintana, die de Nationale Commissie voor Zoektochten leidt, vergeleek ze vorig jaar met de industriële wijze waarop de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog moordden. „We noemen ze vernietigingskampen, want dat is wat er gebeurde, ze komen overeen met andere huiveringwekkende feiten uit de geschiedenis van de mensheid”, stelde ze tegenover de krant Milenio. „Het zijn crematoria waar ze hebben geprobeerd zeker honderden mensen te verpulveren en laten verdwijnen, opdat geen spoor achterbleef.”

Ook de familieleden van andere vermisten in Coahuila kennen deze lugubere methodes maar al te goed. Tijdens de rondleiding die zij na de ceremonie door het genetisch lab krijgen, vraagt Maria del Rosario Morales Galván of het ook nog mogelijk is dna te winnen uit door vuur aangetaste botten. Ze is de zus van de al bijna tien jaar vermiste José Martin, die begin 2012 als straatverkoper met nog vier andere mannen van een kruispunt in Saltillo werd meegenomen, waarna nooit meer iets van ze is vernomen.

Desaparecidos

195.494 mensen zijn in Mexico sinds begin deze eeuw als vermist opgegeven, aldus de Comisión National de Busqueda, de zoekcommissie van de federale regering. 70.054 van hen gelden in overheidsjargon als ‘desaparecido’ (verdwenen waarbij de familie vermoedt dat sprake is van een misdrijf) of als ‘niet gelokaliseerd’. 2.902 desaparecidos zijn er sinds 2000 opgegeven in Coahuila, een deelstaat in het noorden. Ruim de helft van hen (1.753 mensen) verdween in de jaren 2008-2012, toen het geweld in Coahuila het hevigste was. bron: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas

Voor haar zou een eventuele positieve identificatie het begin zijn om haar strijd tegen de lokale en regionale autoriteiten op te voeren. „Ik wil geen genoegdoening, ik wil gerechtigdheid. Hij is waarschijnlijk meegenomen door de georganiseerde misdaad, maar dit kon gebeuren omdat de regering het liet gebeuren.”

Een deel van de ruim tweeduizend officiële vermisten in Coahuila zal nooit meer geïdentificeerd worden. Maar er is nu in ieder geval een wet, een onderzoeksprocedure en een centrum opgetuigd, stelt Fernando González Lozano, hoofd van het ‘Opgravingsplan van de Deelstaat’, dat onder het Openbaar Ministerie van Coahuila valt. „Voor de families zal het altijd te weinig zijn. Want als autoriteit kun je wel zeggen: wij hebben dit en dat allemaal gedaan. Maar zij zullen steeds zeggen, en met recht: Ja, maar mijn zoon of man is nog steeds vermist.”

Er wordt door mensenrechtenorganisaties geklaagd dat Coahuila zijn forensische crisis deels bestrijdt door een dure en ingewikkelde bureaucratie op te tuigen. Lozano, die in een kantoortje huist met afgebladderde muren en vochtvlekken in de tegels van het systeemplafond, bestrijdt dit. Hij wijst erop dat andere Latijns-Amerikaanse landen ‘hun’ verdwenenen vaak pas later begonnen op te sporen. Dit kon pas nadat de vuile oorlog, burgeroorlog of militaire dictatuur die hen verzwolg voorbij was. „Argentinië bijvoorbeeld. Niet om pessimistisch te doen, maar dat was in de jaren zeventig, en daar worden nu nog steeds mensen gevonden en herenigd.”

In Mexico woedt de drugsoorlog nog volop. In Coahuila is het sinds een paar jaar rustiger, maar in het aanpalende Zacatecas vallen dagelijks nog vele doden nu twee grote kartels om de deelstaat vechten. Ze hangen hun slachtoffers bij bosjes, vaak halfnaakt, aan bruggen en viaducten om rivalen af te schrikken. Lozano hoopt dat de vele doden daar nu op ordentelijker wijze worden begraven dan tijdens de geweldsgolf in Coahuila destijds. „Voor ons was het een cruciale stap dat het eerst veiliger werd. Daarna pas kan je in vrijheid je werk doen.”

Race tegen de klok

Het begint tien jaar later wel een race tegen de klok te worden, zegt zelfstandig forensisch antropoloog Joel Olvera. Hij staat al jaren families bij in hun zoektocht naar vermisten, waarbij hij „altijd uitgaat van twee opties; levend of dood”. Voor die eerste optie, gaat hij – als een vermissing nog vers is – ook altijd langs politiebureaus, detentiecentra en opvanghuizen.

Vaker is het daarvoor al te laat. Maar zijn ervaring is dat zelfs in de vernietigingskampen van Zetas nog sporen te vinden zijn, vertelt hij via videoverbinding uit Mexico-Stad. „We weten niet of ze hier ook gedood werden, maar in ieder geval wel verbrand. Soms tot wel honderd mensen op één plek. Als een lichaam bij een temperatuur van 800 tot 1.000 graden brandt, dan wordt het heel lastig om nog bruikbaar dna te winnen. Of je moet heel dure technieken voor dna-sequencen ter beschikking hebben.”

De vernietigingsmethode wordt deels gekozen omdat er zonder lijk geen delict is, zegt Olvera. „Maar het is ook zo dat groepen hun handelsmerk willen tonen. Elk kartel doet het weer anders, in die zin laten ze een soort vingerafdruk achter.” In de noord-westelijke grensstad Tijuana lossen ze lijken vaker op in zuur. In buurstaat Durango, waar het Sinaloa-kartel moordde, zijn het meer onthoofdingen. „Het zijn aanwijzingen die kunnen dienen om patronen te vinden, de context van een vermissing te begrijpen.”

De in Coahuila moordende Zetas maakten hun ovens van olievaten waarin ze zuurstofgaten boorden. Hierin werd diesel gegooid om de lijken uren te laten branden. „Soms vinden we niettemin nog tanden, schedels en protheses die kunnen dienen voor identificatie.”

Maar zulke vondsten zijn uitzonderingen. „Er zijn plaatsen waar we al sinds 2015 zoeken, en nog steeds nieuwe splinters vinden. Soms zorgen de stofstormen in dit gebied ervoor dat plekken verwaaien en we een nog groter gebied moeten onderzoeken. Daarnaast zijn criminelen weinig geneigd ons te helpen en de vernietigingsplekken aan te wijzen. En een deel van hen is inmiddels ook vermoord.”

