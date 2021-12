Air France-KLM kiest voor Airbus, als vervanging van Boeing-toestellen

KLM en Transavia verruilen Boeing voor Airbus. Air France-KLM, eigenaar van beide Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, heeft honderd nieuwe toestellen voor de middellange afstand besteld bij Airbus – met een optie op nog zestig toestellen. Het zou gaan om de grootste order in de geschiedenis van de Frans-Nederlandse maatschappij.

Met de aanschaf van de types A320neo en A321neo zijn vele miljarden gemoeid. De adviesprijs is circa 100 miljoen euro per vliegtuig. Maar wie een grote order plaatst krijgt over het algemeen hoge korting.

Vanaf 2023 vervangt KLM zijn Boeing 737’s voor de Airbus-vliegtuigen. De Nederlandse maatschappij vliegt nu met 47 Boeing 737-toestellen naar bestemmingen in Europa. Vakantievlieger Transavia heeft 39 Boeing 737’s in Amsterdam en 50 in Parijs.

Historische keuze

Voor KLM en Transavia is de keuze voor Airbus een historische. Voor beide maatschappijen was het Amerikaanse Boeing decennia favoriet. KLM vliegt al met toestellen van Airbus, Transavia nog niet. Topman Ben Smith van Air France-KLM heeft in het verleden altijd benadrukt dat de gezamenlijke inkoop van nieuwe vliegtuigen een belangrijk voordeel is van één Frans-Nederlands vliegconcern.

De keuze voor Airbus, dat zijn hoofdkantoor heeft in het Franse Toulouse, werd om industriepolitieke redenen verwacht. De Franse Staat steunt Air France-KLM met vele miljarden en zou niet hebben gewild dat die steun zou worden aangewend voor Amerikaanse vliegtuigen.

Minder brandstofverbruik

De maatschappijen benadrukken echter vooral dat de nieuwe toestellen veel minder brandstof verbruiken (en minder kooldioxide uitstoten) dan toestellen van de huidige generatie. Bovendien zouden de vliegtuigen veel stiller zijn. De A320neo en A321neo vervoeren 150 tot 194 passagiers.

Een overstap naar een andere vliegtuigbouwer heeft grote consequenties voor een maatschappij: piloten moeten opnieuw worden getraind, onderhoudsdiensten moeten geschoold.

Air France-KLM maakte donderdag ook bekend dat het vier vrachtvliegtuigen van het type A350F heeft besteld. De maatschappij heeft nog eens vier toestellen in optie genomen. Luchtvracht wordt steeds populairder nu zeevracht per container nog steeds grote vertragingen kent.

Nieuwe klap voor Boeing

Airbus deelt met deze order een nieuwe klap uit aan zijn grote concurrent Boeing. Donderdagmorgen meldde de Europese vliegtuigfabrikant al dat het de gehele binnenlandse vloot van de Australische maatschappij Qantas gaat vervangen. Ook Singapore Airlines koos recentelijk voor Airbus.

