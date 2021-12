Zwerfvuil laat zien waar wel of niet een mondkapjesplicht is

Sinds Covid-19 uitbrak, zwerven tachtig keer meer mondkapjes op straat rond dan daarvoor. Dat blijkt uit een analyse van zwerfvuil van elf westerse landen, dat is verzameld tussen september 2019 en oktober 2020. De verschillen tussen landen zijn groot. Of er een mondkapjesverplichting gold, hangt daar duidelijk mee samen, schrijven onderzoekers van een aantal Britse universiteiten in Nature Sustainability.

In het Verenigd Koninkrijk werden de meeste mondkapjes op straat aangetroffen, ruim 5 procent van het zwerfvuil bestond daar aan het einde van de onderzoeksperiode uit mondkapjes. In Nederland was het aandeel mondkapjes in de onderzoeksperiode nooit meer dan 1 procent van het afval. In de eerste maanden van de pandemie werden er ook veel meer plastic handschoenen en desinfecterende doekjes aangetroffen dan daarvoor. Na een aantal maanden nam dat weer af.

Wanneer de stijging van het aantal rondzwervende mondkapjes begon, is per land gekoppeld aan het gevoerde mondkapjesbeleid, schrijven de onderzoekers. In het Verenigd Koninkrijk werden mondkapjes eind juli 2020 verplicht gesteld in alle openbare gelegenheden. In Nederland werden ze pas in december 2020 overal verplicht, na de periode die dit onderzoek bestrijkt. In Zweden werd in sommige maanden geen enkel zwervend mondkapje aangetroffen, daar heeft nooit een mondkapjesplicht gegolden.

Wegwerpproduct

Om welk soort mondkapjes het precies gaat – medische of niet-medische mondkapjes voor eenmalig gebruik of stoffen mondkapjes – wordt niet uitgesplitst. De geanalyseerde gegevens over het zwerfafval zijn afkomstig uit de app Litterati, waar mensen gevonden zwerfafval kunnen bijhouden. De app bestaat sinds 2015, wat vergelijken in de tijd mogelijk maakt, maar de onderzoekers hadden weinig invloed op de dataverzameling.

„Dat mensen de maskers op straat gooien is een kostenaspect. Het is een wegwerpproduct”, zegt toxicoloog Paul Scheepers van het Radboudumc. „Ze bestaan voor het grootste deel uit polypropyleen, een kunststof die vergelijkbare problemen geeft als de kunststof in plastic tasjes. Ook de stoffen in de lijm om de elastiekjes te bevestigen zijn heel vervelend voor het milieu. En dan heb je soms nog onnodige waterafstotende laagjes, die pfas kunnen bevatten, en stoffen voor antibacteriële werking zoals nanozilver waarvan de veiligheid niet voldoende is aangetoond.” Net als de onderzoekers gaat Scheepers ervan uit dat de mondkapjes nog een tijdje nodig zullen zijn, en dat er iets aan het afvalprobleem gedaan moet worden. „Er moeten allereerst speciale afvalbakken komen op plekken waar mensen de mondmaskers afdoen, op parkeerplaatsen en aan het einde van grote winkelstraten. Het plastic uit wegwerpmaskers is vaak goed te recyclen.”

„Er zouden ook herbruikbare maskers moeten komen die beter beschermen, met een filtergedeelte dat je vervangt en daaroverheen een gedeelte van stof. Maskers van rekbare stof zitten lekker maar beschermen onvoldoende. Ook daarom gebruiken veel mensen wegwerpmaskers”, zegt Scheepers. „Het is problematisch dat er geen keurmerken zijn. In Nederland is er wel een aanzet gedaan door de NEN, maar daar voldoen nog maar heel weinig fabrikanten aan. In Europees verband wordt er ook aan gewerkt, maar ik vrees dat een Europese standaard nog even duurt.”