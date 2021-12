Zeker 62 doden bij explosie gastruck in Haïti

In Haïti zijn zeker 62 mensen om het leven gekomen bij een explosie van een gastruck maandagavond, melden internationale persbureaus. Ook vielen tientallen gewonden in de stad Cap-Haïti waar het ongeval plaatsvond en raakten zeker veertig huizen beschadigd.

De vrachtwagen is vermoedelijk over de kop geslagen toen de bestuurder uitweek voor een motortaxi. Daarop snelden omstanders toe om gemorste brandstof op te vangen, want daar is een groot tekort aan in Haïti. Daarna ontplofte de truck met gruwelijke taferelen tot gevolg.

„We hebben nu 62 doden geteld”, zegt loco-burgemeester Patrick Almonor tegen persbureau AFP. Hij vertelt dat hij tientallen mensen „levend verbrand” heeft zien worden en dat het „onmogelijk was om ze te identificeren”.

Premier Ariel Henry heeft de plaats van het ongeval bezocht en zei na het ontmoeten van een aantal gewonden in een plaatselijk ziekenhuis dat zijn „hart gebroken” was. Hij liet later op Twitter weten dat er drie dagen van nationale rouw zijn afgekondigd en dat er noodfondsen zijn vrijgemaakt om de gevolgen van tragedie op te vangen.