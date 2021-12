Woedende kerstwensen

Heel goed dat viroloog Marion Koopmans de tekst bekendmaakte van een tweet waarin ze in de smerigst denkbare bewoordingen beledigd en bedreigd werd.

Voor wie het gemist heeft, die tekst luidde: „Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv durft te tonen, jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt, ze hebben de verkeerde voor de ingang van de parkeergarage voor de kop geschoten, goor stuk onafgemaakt softenon NAZI Schwab hoerenjong.”

„De kerstwensen komen binnen”, grapte Koopmans op Twitter ter inleiding. Haar gevoel voor humor heeft haar gelukkig nog niet verlaten. Tegelijkertijd liet ze blijken dat zulke bedreigingen de aandacht van het Openbaar Ministerie verdienen. „Ik ben er klaar mee.”

Te veel ‘eer’ voor de haatzaaiende dader, zullen de tegenstanders van deze openlijke aanpak vinden. Maar als ik die dader was, zou ik toch niet meer lekker slapen bij de gedachte dat de politie elk moment kon binnenstormen om lastige vragen te stellen. Voor je het weet staat je kop een half jaar later, zeer herkenbaar geschetst door een rechtbanktekenaar, in de krant afgebeeld. En heel wat lezers zullen het vast een rotkop vinden en dat ondubbelzinnig laten merken als ze je bij Albert Heijn tegenkomen.

De reactie van Marion Koopmans op deze woede lijkt me effectiever dan die van Sylvana Simons, die niet wil onthullen wat PVV’er Harm Beertema haar vorige week in de Tweede Kamer tijdens een debat over emancipatie buiten het bereik van de microfoon toevoegde. Het moet in ieder geval goed Nederlands zijn geweest, want Beertema was 34 jaar leraar Nederlands voor hij in de politiek ging.

In een NRC-interview zei Simons: „Het raakte me, maar ik heb geen zin in commentaar of het wel erg genoeg was, of racistisch genoeg.” Daarmee bood ze Beertema de gelegenheid met zijn versie de lacune te vullen. Hij zou alleen maar gezegd hebben: „Waarom die rancune? Ben je nu weer gekwetst?”

Tot dusver heb ik Simons deze versie niet horen tegenspreken. Er zijn weinig PVV’ers die ik op hun woord wil geloven, maar de reactie van Simons wijst er onbedoeld op dat er meningsverschil mogelijk was over de racistische lading van Beertema’s woorden. Zou Simons ook gezwegen hebben als hij haar een „NAZI Schwab hoerenjong” zou hebben genoemd? Ik hoop vurig van niet, want openlijk beleden racisme hoort even openlijk bestreden te worden.

Er zat me nog iets dwars in de manier waarop Simons in NRC terugkeek op dat incident. Haar gevoel van onveiligheid in de Tweede Kamer was erdoor versterkt, zei ze, en dat kwam niet alleen door de woorden van Beertema, maar ook door de reactie van ondervoorzitter Ockje Tellegen. Ze kreeg „geen bescherming” van haar „en haar tirade was klassiek white rage”. Kortom, ook Tellegen gedroeg zich racistisch.

Ik heb de beelden van die tirade enkele keren bekeken en wat ik zag was geen witte woede, maar een woede van alle tijden en alle kleuren, namelijk de woede van een tureluurs geworden voorzitter, die tevergeefs de orde probeert te bewaren in een gezelschap van door elkaar heen kakelende vergaderdieren. Dat Tellegen vervolgens op hoge toon begon mee te kakelen, was onverstandig, maar wel, hoe zeg ik dat zo kleurloos mogelijk, invoelbaar.