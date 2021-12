Wat hoort het engelenoor? Valse noten of menselijke harmonie?

‘Dits Sweelinck’s sterfelyk deel; ten troost ons nagebleven; / ’t Ontsterfelyk hout de maet by Godt in ’t eeuwig leven; / Daer streckt hy, meer dan hier omvatten ons gehoor, / Een goddlycke galm in aller Enghlen oor.” Zo luidt de tekst die Joost van den Vondel schreef toen Jan Pieterszoon Sweelinck in 1621 overleed. Hoe ziet zo’n ‘engelenoor’ eruit, en belangrijker wat hoort het? We gaan er altijd vanuit dat engelen alleen lieflijke en ijle gezangen horen en ten gehore brengen, maar is het ook zuiver en heeft het iets menselijk?

Het zijn vragen die vanzelf opkomen als je de Oude Kerk binnenloopt – de plek waar Sweelinck bijna zijn hele leven organist was en nu nog vanaf een gedenksteen toekijkt – om de geluidskunst van de Schotse kunstenaar Susan Philipsz te horen en te zien. Te horen vooral: uit grote groenige plastic ‘orgelpijpen’, met het uiterlijk van graansilo’s, klinkt gezang. Soms is er stilte, dan klinkt er één stem, neem je wat afstand dan komen de zangen uit de silo’s samen. Je hoort dat het geen professionele zangeres is, de individuele stemmen klinken een tikje onzeker, samen vormen ze een bijna ‘engelachtig’ geheel.

Susan Philipsz, The Fall Foto Gert Jan van Rooij

Philipsz maakte het werk ter ere van de vierhonderdste sterfdag van een van Nederlands grootste componisten – al valt zijn naam vaker dan dat zijn muziek te horen is – en noemde haar werk The Fall. Vanuit de plastic pijpen klinken de tonen van diens lied ‘Mein junges Leben hat ein End’, oorspronkelijk een orgelwerk dat hij baseerde op een volksmelodie. In een net protestant geworden Amsterdam moest Sweelinck soms met wat minder religieuze werken komen.

Philipsz geeft aan het werk alsnog een religieuze invulling. Dat komt enerzijds door de etherische galm van de Oude Kerk, maar ook de link die je legt met de ‘Engelenzender’ van Moniek Toebosch. Met de auto als nieuwe religie waar de mens zichzelf kon zijn en zich kon verschuilen maakte Toebosch in 1994 het geluidskunstwerk De Engelenzender, dat te beluisteren was langs de dijk die Lelystad met Enkhuizen verbindt. Op 98.0 FM hoorde je alleen daar engelengezang (en sinds 2019 weer, via een app). Philipsz, die net als Toebosch zelf de zang doet, geeft je een bijna religieuze ervaring mee: je kijkt in de grote kokers, zoekend naar de bron (van het geluid) zonder het te vinden. Hoe dichterbij je staat, hoe minder engelachtig de stem – religie anno 2021 wellicht.

In de Collagekamer van de Oude Kerk brengt een ander geluidskunstwerk van Philipsz, Broken Ensemble, een mengeling van een zware adem en stoomgeluiden, terwijl je op de achtergrond de engelen nog zachtjes hoort zingen. Deze minder harmonieuze geluiden komen uit drie daadwerkelijke orgelpijpen, zo gerangschikt dat er nooit een zuivere samenklank uit kan voortkomen. De orgelpijpen liggen elkaar in de weg, proberen elkaar te overstemmen in plaats van te harmoniëren. Het lijkt een metafoor voor wat er in Sweelincks tijd met de Oude Kerk gebeurde, toen het orgel verwijderd dreigde te worden. De orgelpijpen zijn letterlijk uit balans en in de war, en van hun oorspronkelijk missie ontdaan.

Philipsz’ The Fall en Broken Ensemble zijn de verbeelding en geluidsvertolking van het geloof in de zondeval. Sweelinck wist die indertijd te omzeilen met wereldlijke muziek. Nu resten de drie met elkaar overhoop liggende orgelpijpen die wanhoopsklanken uitstoten, terwijl Sweelinck dit eerbetoon van menselijke engelengezang zich vanaf zijn gedenksteen laat welgevallen.

Tentoonstelling Susan Philipsz: The Fall en Broken Ensemble is t/m 27/3 te zien in de Oude Kerk, Amsterdam. ●●●●●