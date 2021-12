‘Thierry Baudet moet stoppen met verspreiden kwetsende historische leugens’

De rechter moet de leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet verbieden nog langer „kwetsende historische leugens” te verspreiden door de coronamaatregelen te vergelijken met de Holocaust. Dat was de inzet van een kort geding woensdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en vier Joodse oorlogsoverlevenden vroegen bij monde van advocaat Jacqueline Schaap de rechtbank dergelijke vergelijkingen als onrechtmatig te bestempelen, omdat ze als „ernstig beledigend en onnodig grievend” worden ervaren door de slachtoffers van de Holocaust. De eisers willen een verwijdering van eerdere uitingen van Baudet op sociale media en een verbod op het gebruik van beeldmateriaal van de Holocaust in dit verband. Ook moet er een dwangsom komen van 25.000 euro per dag als de politicus in gebreke blijft.

Sinterklaasfeest

De eisers nemen onder meer aanstoot aan uitingen gedaan op sociale media in november. Het gaat daarbij om Baudets bewering op Twitter dat „de ongevaccineerden de nieuwe Joden zijn, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”. De FvD-leider heeft ook twee foto’s gebruikt op Instagram en Facebook: een foto van een kind dat niet naar het sinterklaasfeest zou mogen en ernaast een foto uit het Getto van Lodz van een jongen, met een Jodenster, voor zijn deportatie.

„Het niet kunnen zien van de Sinterklaasoptocht vanwege coronamaatregelen is niet te vergelijken met vergast worden”, aldus Schaap. De advocaat zei dat Baudet „het leed van de Holocaust misbruikt” voor politiek gewin. „De Holocaust is de grootste volkerenmoord uit de geschiedenis.” Door uitlatingen van Baudet wordt deze misdaad gebagatelliseerd.

Slachtoffers

Twee slachtoffers van de Holocaust voerden, deels in tranen, het woord. De uitlatingen van Baudet „komen bij ons heel hard binnen”, zei Mattie Tugendhaft. „Iedere dag en nacht zien we de oorlog nog voorbij komen. Moet dit nu nog steeds door blijven gaan?” Rudie Cortissos zei niet te snappen „waarom meneer Baudet de Holocaust moet aanhalen om zijn gelijk te halen”.

Gerard Spong, advocaat van Baudet, zei dat de uitlatingen van zijn cliënt „op onjuiste wijze” worden geïnterpreteerd. „De intentie van Baudet is niet het lot van de slachtoffers van de Holocaust te bagatelliseren” maar om aandacht te vragen voor „maatschappelijke uitsluiting van mensen”.

Baudet protesteert tegen apartheid, zei Spong. „Zet mensen niet weg als gevaar voor de volksgezondheid”, is de boodschap van Baudet, volgens de advocaat. „De vergelijkingen zijn een alarmklok voor het Nederlandse volk.” Een historische vergelijking, zoals Baudet die maakte, kan volgens hem „niet belasterend zijn”.

Bovendien moet een lid van het parlement volgens Spong „met scherpte” kunnen debatteren. Dat geldt zeker op Twitter waar „een lossere stijl” wordt gehanteerd. Een politicus heeft „een hoge mate van vrijheid om zich in het publieke debat te mengen”. Inperking van die vrijheid is ongepast.

De advocaat waarschuwt voor „rechterlijk activisme”. Het is onwenselijk dat de civiele rechter „voor het karretje van de officier van justitie” wordt gespannen, zei zijn kantoorgenoot Dané Kisteman.

Rechter R.A. Dudok van Heel zei vanwege de „grote maatschappelijke onrust” om 17.15 uur al uitspraak te doen.

