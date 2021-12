Surinaamse journalist mishandeld door beveiligers Brunswijk

Beveiligers van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk hebben een journalist van de krant De Ware Tijd mishandeld voor het parlementsgebouw in Paramaribo, melden lokale media. Volgens Starnieuws werd verslaggever Jason Pinas in een wurggreep gehouden en op de grond gegooid, nadat hij een foto van Brunswijk had gemaakt met zijn mobiele telefoon. Vervolgens werd hij geslagen en getrapt.

Pinas vertelt tegen Starnieuws dat Brunswijk er niet van gediend was dat hij foto’s van hem maakte, terwijl hij in de auto zat. De journalist antwoordde dat hij gewoon zijn werk deed op een openbare plek. De beveiligers van de vicepresident pakten daarop op zeer hardhandige wijze zijn telefoon af en gingen er met het toestel vandoor. Pinas heeft samen met zijn adjunct-hoofredacteur aangifte gedaan van het voorval. De Ware Tijd is de grootste krant van Suriname.

„Het belangrijkste is dat ik mijn telefoon terug krijg. Ik hoop dat ze hem niet kapotmaken”, zegt Pinas tegen Starnieuws. „Ik heb aangifte gedaan van wat er is gebeurd en ik hoop van ganser harte dat er iets mee wordt gedaan”.

Brunswijk: niet verantwoordelijk voor gedrag beveiligers

Ronnie Brunswijk zei later op de dag in het parlement dat Pinas tot in zijn auto was doorgedrongen om een foto te maken en dat de beveiligers hem daarop hebben afgevoerd. Hij stelde daarbij niet verantwoordelijk te zijn voor de handelswijze van de beveiligers. Hij benadrukte dat het niet zo is dat hij of de regering geen vragen willen beantwoorden of dat er geen foto’s gemaakt mogen worden, maar dat journalisten niet zo dichtbij moeten komen.

Brunswijk verwierf in de jaren tachtig bekendheid als rebellenleider in de ‘Binnenlandse Oorlog’ tegen het toenmalige militaire bewind van Desi Bouterse. Hij ontpopte zich daarna als zakenman en politicus. In juli 2020 trad hij aan als vicepresident in de regering van Chan Santokhi.

Journalist Jason Pinas had het al eerder aan de stok met Brunswijk. Op een persconferentie eerder dit jaar wilde de vicepresident niet antwoorden op een vraag van Pinas over de speciale behandeling die een van zijn dochters zou hebben gekregen toen ze aankwam op de luchthaven in Suriname.