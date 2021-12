Rus veroordeeld tot levenslang voor moord op Tsjetsjeense activist in Berlijn

Een Duitse rechtbank heeft de Rus Vadim Krasikov woensdag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op Zelimchan Changosjvili, een etnische Tsjetsjeen met een Georgische nationaliteit. Changosjvili vocht in de oorlog tegen Rusland en werd gezien als vijand van de staat. In 2019 werd hij op klaarlichte dag doodgeschoten in een Berlijns park.

Changosjvili vocht samen met Tsjetsjeense separatisten in de Tweede Tsjetsjeense Oorlog in de vroege jaren 2000. Hij had al meerdere moordaanslagen overleefd en had politiek asiel aangevraagd in Duitsland.

De Rus Krasikov zou in augustus 2019 volgens de rechter via Parijs naar Berlijn zijn gereisd met een vervalst paspoort, en daar de Tsjetsjeen in een park meermaals in zijn rug hebben geschoten. Zijn ontsnappingsplan om zich in de bosjes te verkleden als buitenlandse toerist was mislukt toen de politie hem binnen enkele minuten omsingelde.

Russische geheime dienst

Volgens de Duitse rechter gaf de Russische opdracht voor de moord, melden internationale persbureaus. De openbare aanklagers beschreven Krasikov in de rechtszaal als een „commandant van een speciale eenheid van de Russische geheime dienst”. De Russische ambassade in Berlijn noemt het vonnis „politiek gemotiveerd” en „niet objectief”, meldt Russisch persbureau TASS.

De dood van de separatist wakkerde spanningen aan tussen Rusland en Duitsland. Zo zette Duitsland twee Russische diplomaten het land uitzette, omdat zij niet wilden meewerken aan het onderzoek naar de moord. Het was niet de eerste keer dat een kritische Tsjetsjeen geliquideerd werd in het buitenland. In 2020 werd een Tsjetsjeense blogger in Frankrijk vermoord met zeer waarschijnlijk politiek motief.