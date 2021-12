RIVM-directeur Van Dissel verkondigt de ene na de andere tegenvaller

Ook hij werd moedeloos van dat „coronavirusgedoe”, gaf OMT-voorzitter Jaap van Dissel woensdag toe in een technische briefing in de Tweede Kamer. Want Nederland had al moeite met de Deltavariant – de afgelopen weken scheerden ziekenhuizen langs de rand van code zwart, en gingen er soms zelfs overheen. Nu de situatie enigszins onder controle lijkt, zet de Omikronvariant alle spelregels op zijn kop.

Van Dissel nam de Kamer voorafgaand aan het debat over de coronamaatregelen langs een reeks Britse en Deense studies, die meer dan Nederland en andere Europese landen hebben geïnvesteerd in het monitoringssysteem, waardoor zij razendsnel nieuwe virusvarianten kunnen onderscheiden. En de eerste resultaten zijn niet best, Van Dissel verkondigde de ene na de andere tegenvaller. Omikron verspreidt zich twee keer zo snel als de Deltavariant, en Omikron lijkt niet minder ziekmakend dan Delta, zoals werd gehoopt. Een dubbele vaccinatie voorkomt niet of nauwelijks een infectie - de bescherming tegen ziekenhuisopnames is nog niet bekend.

Boosters verhogen de bescherming weliswaar fors, maar een modelstudie uit Engeland stelde dat zelfs in het meest optimistische scenario het zorgsysteem overspoeld zal raken. Als Van Dissel de aantallen terugbrengt naar Nederlandse proporties zou het betekenen dat er op een piek ruim 100 IC-opnames per dag zijn. Ter vergelijking: de laatste golf piekte met zo’n 50 IC-opnames per dag. En als Omikron net zo snel groeit als in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, veroorzaakt die variant al rond de jaarwisseling de meeste besmettingen.

Het OMT komt vrijdag weer bij elkaar om de situatie opnieuw te bekijken - veel van de data zijn deze week pas beschikbaar. Van Dissel sluit niet uit dat er nieuwe maatregelen geadviseerd zullen worden. Het belangrijkste is nu zo snel mogelijk boostercampagne te versnellen.

Die versnelling heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) al aangekondigd: voor het eind van het jaar moeten alle 60-plussers een booster hebben gekregen. De Kamer is kritisch over de haalbaarheid daarvan: veel mensen hebben moeite een prikafspraak te maken. 70.000 mensen konden geen afspraak maken op de korte termijn en konden pas in januari bij de GGD terecht. De Jonge stelt dat de komende tijd de capaciteit flink wordt uitgebreid. Vanaf volgende week willen de GGD’s een miljoen prikken per week zetten, er komen dan veel nieuwe plekken beschikbaar. Mensen die nu ontevreden zijn over de datum waarop zij een prik krijgen, kunnen de afspraak verzetten. Het kan lonen twee dagen te wachten met het maken van een afspraak, omdat er dan nieuwe plekken vrijkomen, aldus De Jonge.

Het kabinet hoopt dat alle 18-plussers voor het eind van januari een derde prik hebben gekregen. Dat is twee maanden eerder dan gepland - maar een week of vier nadat de Omikronvariant naar verwachting dominant is in Nederland.

Daarom worden ook andere maatregelen overwogen om de verspreiding van Omikron te vertragen. Welke maatregelen dat zijn, blijft onduidelijk. „We weten nog niet genoeg om te weten hoe de komende maanden zullen gaan verlopen”, stelde De Jonge. „Het zou kunnen dat het kabinet zich volgende week opnieuw meldt met opnieuw te nemen maatregelen.”

Demissionair minister De Jonge denkt aan het vergroten van de ziekenhuiscapaciteit

De Jonge zei dat er „noodscenario’s” worden gemaakt voor de zorg als het aantal ziekenhuisopnames weer gaat groeien door de Omikronvariant. De Jonge denkt onder meer aan het vergroten van de ziekenhuiscapaciteit. Hoe dat precies zou moeten worden gerealiseerd, is onduidelijk. De Jonge heeft aan experts uit de zorg gevraagd daar „met maximale creativiteit” over na te denken. Ook Defensie is daarbij betrokken.