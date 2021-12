Rapper Latifah: ‘Ik ben een leider en geen volger’

Als er een speelfilm gemaakt zou worden over het leven van rapper Latifah (29), zouden we in de openingsscène een klein meisje in een speeltuin zien staan, zegt ze. „Met twee lange staarten. Een paar kinderen staan achter haar. Een paar anderen zijn aan het wegrennen. Die kinderen rennen weg omdat ik er aankom. Die anderen blijven bij me omdat ze weten dat ze me niet tegen me willen hebben.” Ze lacht. „Daar zit een heel verhaal aan vast, maar dat leggen we dan wel in die film uit, toch.”

Rapalbum

On Lock van Latifah is (nog) niet fysiek verschenen, maar is op diverse platforms te beluisteren. Inl: ingrv.es/OnLock

Latifah Chafery van Callias praat zoals ze rapt. Zelfverzekerd, met power en ritme, zonder opsmuk en direct. Haar artiestennaam is ook gewoon haar voornaam. Dat is bewust, vertelt Latifah aan de telefoon vanuit het huis van haar moeder in Amsterdam Zuidoost, waar ze op bed ligt met een roti, een blikje Fernandes met ananassmaak, en een net binnengekomen voorraad potjes huidverzorgingsproducten. „Ik ben privé en in mijn carrière dezelfde persoon”, zegt ze. „Ik zuig in mijn liedjes nooit iets uit mijn duim. Ik praat alleen over wat echt gebeurt en wat ik echt meemaak.”

Die echtheid is belangrijk, zegt Latifah. Ze voelt een directe band met haar luisteraars. „Mijn liedjes zijn puur; hoofdstukken uit mijn leven. Mensen maken dezelfde dingen mee en halen kracht uit mijn muziek. Ik krijg berichtjes: ‘Dankjewel, ik leefde met een narcist, hij sloeg me, en door jou heb ik hem eindelijk los kunnen laten.’ Of: ‘Elke ochtend wanneer ik opsta, ben jij mijn motivatie.’ Ik hou daarvan.”

Ik ga mijn mond niet houden omdat jij een man bent met wat status

Latifah is een van de sterkste rappers in Nederland. Ze vertolkt haar raps met een krachtige en afgemeten cadans en kan haar woorden één voor één schroeiend laten vlammen op een beat. Ze combineert haar in aanleg onderkoelde rauwe rapstijl met aanstekelijke melodieën, puntige metaforen, grappige terzijdes en nonchalant vertolkte statements. „Grondlegger van die fucking female rap shit”, rapt ze op het in eigen beheer uitgebrachte nieuwe album On Lock. „Niet alleen maar hitjes, wel alleen maar classics.”

Op die zinnen kreeg ze kritiek, vertelt Latifah. „Maar ik zeg niet dat ik de eerste ben, hè. Natuurlijk waren er vroeger ook vrouwelijke rappers als Nina en Goldie. Maar voor mijn generatie ben ik die grondlegger. Eerst durfden ze niet. Maar nadat ik het deed, zijn zoveel anderen opgestaan.”

Op On Lock staat ook haar single ‘La mère du game’ – de moeder van de rapgame. In de video rapt ze met de Franstalige MC Beka, met op de achtergrond hoogwerkers en het straatbeeld van Rotterdam. Er wordt gestompt naar de camera, de vrouwen houden een gespierde hond aan de lijn.

„Aan deze kant krijgen we sowieso wat we willen, man”, rapt Latifah koeltjes. „Je sprak veel, maar toen ik kwam uit het niks, was je ineens een stille man.”

Mannenwereld

Latifah groeide op in Amsterdam Zuidoost, waar ze op straat naam maakte als rapper met scherpe freestyles – ter plekke verzonnen rapteksten. Ze ging de strijd aan met jongens uit de buurt, wat soms op heftige ruzies uitliep.

Op haar Instagram-account @latifahladiva – 226.000 volgers – refereert ze regelmatig aan haar positie als vrouw in de traditioneel door mannen gedomineerde rapwereld. Ze vindt het een prestatie dat mannen met haar als rapper in competitie gaan. „Ze zeggen toch: it’s a man’s world? Als je als vrouw een man kan laten vinden dat hij beter zijn best moet doen om je bij te houden, is dat een serieuze flex. Ik voel me echt de shit als jij als man bezig bent om met mij in strijd te zijn.”

Ik klapte dicht wanneer ik voor mensen moest zingen. Maar wanneer ik moest rappen, ging mijn mond wagenwijd open

Ze wil graag samenwerken met andere vrouwen in de rapwereld. „Ik voelde me altijd anders dan andere vrouwen. Maar nu ik ouder word, zie ik dat het ook leuk is om mensen te hebben in dezelfde lane. Net zoals die jongens allemaal met elkaar fokken, toch. Ik heb vaak dingen opgezet: kom, we gaan op schrijverskamp met alleen vrouwen. Maar ik merkte dat veel van hen het niet echt wilden. Er zaten ook slangen tussen. Laat maar, dan. Fok it. Ik ga het niet forceren.”

De debuutplaat On My Way van Latifah kwam in 2017 op nummer 4 binnen in de albumlijst. Haar grootste hits hebben meer dan 20 miljoen streams op Spotify. De afgelopen jaren was het stiller rondom haar. Latifah verliet haar platenlabel Top Notch en maakte een mentaal pittige periode door. „Mijn carrière is echt gedaald”, zegt ze. „Maar ik ben liever gedaald en gelukkig, dan up en ongelukkig. Vroeger was ik actiever. Maar het talent is er. Ik moet alleen nu weer opnieuw opbouwen.”

Latifah Foto Ans Brys

Burn-out

Ze is in de periode sinds haar doorbraak „kouder geworden”, zegt ze. „Ik zat in een moeilijke tijd, was depressief, had een burn-out. En iedereen schoof me aan de kant, omdat ik mezelf niet was en niet genoeg uitbracht. Ik dacht echt dat ik vrienden had in deze game. Nu ben ik veel zakelijker en hou alles gescheiden. Vroeger zou ik zó een nacht doorhalen om mijn best voor je te doen. Nu lig ik ’s avonds gewoon om elf uur in bed.”

Het was Monsif, de producer van On Lock, die haar weer in de studio kreeg, zegt ze. „Hij was er echt voor me. We maakten liedjes zodat ik afleiding had. Hij heeft me laten lachen toen ik dacht dat hulp niet meer van toepassing zou zijn. Ik durfde niet meer op een podium te staan, schaamde me; het was een onzekere periode. Dat mag ook wel als je jaren sterk bent geweest. Eventjes niet hoeven vechten.”

Latifah is direct en openhartig, ook in haar muziek. Hard en trots en uitdagend, maar ook kwetsbaar, verlangend en zelfkritisch. Ze maakt andere muziek dan vroeger, benadrukt ze. „Ik ben ook ouder geworden. Vroeger kon ik rappen over straat en ‘bricks’ (drugspakketten), maar ik maak andere dingen mee nu en sta ook niet meer zo dicht bij die wereld. Ik ben ook een moeder. Mijn dochtertje wordt alweer zeven. Bepaalde dingen kan ik haar niet uitleggen.”

Latifah was zelf als klein meisje met muziek bezig vanaf het moment dat ze begon te praten, vertelt ze. Eerst zong ze, maar ze was er nooit zeker over. „Ik klapte dicht wanneer ik voor mensen moest zingen. Maar wanneer ik moest rappen, ging mijn mond wagenwijd open.” Ze schreef „lange diepzinnige teksten. Zoals Fresku.” En herkende zich in de Amerikaanse rapster Lil Kim. „Zij zei ook gewoon wat ze wilde. Het boeide haar niet wat anderen van haar vonden.”

Dat is voor haar de enige manier om overeind te blijven, zegt Latifah. „Als je vindt dat de wereld ook van jou is, kun je niet over je heen laten lopen. Ik zit met tien mannen aan tafel, sta op en zeg wat ik vind. Sommige mensen vinden me daarom niet zo aardig. Maar ik ga mijn mond niet houden omdat jij een man bent met wat status. Ik ben een leider en geen volger. Daarom hou ik ook van eigen baas zijn. Ik ga niet op jouw goedkeuring wachten om mijn moves te kunnen maken.”