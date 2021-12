President Zelensky: straf Rusland vóór ze bij ons binnenvallen

De president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, heeft er bij Europese regeringsleiders op aan gedrongen Rusland al met sancties te straffen vóórdat hij Oekraïne eventueel binnenvalt. Tot nu toe heeft het Westen Poetin gedreigd met ongekende sancties áls hij een inval zou wagen, in de hoop hem van een militaire escalatie te weerhouden.

„Voor ons is het van belang dat sancties opgelegd worden voordat een conflict kan beginnen”, zei Zelensky in de marge van een ontmoeting tussen Europese regeringsleiders en de leiders van vijf voormalige Sovjet-Republieken waarmee de EU al sinds 2009 samenwerkt in het Oostelijk Partnerschap. „Als sancties zouden komen na aanvang een conflict zouden ze geen nut meer hebben. We hebben al acht jaar oorlog. Alleen sancties die vooraf opgelegd worden kunnen een mogelijke escalatie voorkomen.”

Sanctie-scenario’s

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter van de Raad, Charles Michel, hielden op een persconferentie in het midden of de EU bereid is tot preventieve sancties. Von der Leyen onderstreepte dat Rusland al gestraft is met sancties na de annexatie van de Krim in 2014. Die sancties kunnen aangescherpt worden, zei ze. Daarnaast heeft de Commissie al sinds de zomer gewerkt aan mogelijke sanctie-scenario’s voor het geval die nodig zouden zijn.

Op een reguliere EU-top deze donderdag zullen dat Europese regeringsleiders beraden over eventuele stappen tegen Rusland. Vooruitlopend op die bijeenkomst herhaalden Michel en Von der Leyen dat Rusland op ongekende maatregelen kan rekeningen mocht het Oekraïne binnenvallen. Eerder gaven ook de NAVO, de VS en G7 dergelijke waarschuwingen af.

Lees ook: De EU ontvangt vijf oud-Sovjet-Republieken. Wat valt er te bespreken?

De EU vindt nog steeds dat hét forum om over de toekomst van Oekraïne te spreken de contactgroep Normandië is, die na de oorlog in de Donbas in 2014 in het leven werd geroepen. In dat kader overleggen de direct betrokken partijen – Oekraïne en Rusland – onder toeziend oog van Duitsland en Frankrijk. Rusland weigert recentelijk om aan dat overleg deel te nemen. Woensdag spraken de leiders van Duitsland, Franrijk en Oekraïne elkaar in Brussel dan ook zonder Rusland.