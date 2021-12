Oude en nieuwe principes botsen in expo Kirchner & Nolde

Hoe zal men ons later herinneren? Daar denk ik veel aan de laatste tijd – bijvoorbeeld door de discussie rond Rembrandts De Vaandeldrager. Prachtig schilderij natuurlijk, maar de aankoop ervan bevestigt vooral een beeld dat het VVD-minnende deel der natie graag koestert: dat Nederland zijn hoogtepunt beleefde in de zeventiende eeuw, als trotse, eigenzinnige, koopvarende natie met een kloeke VOC-mentaliteit. In die zin is De Vaandeldrager een buitengewoon ideologische aankoop.

Terwijl die ideologie best eens besproken zou kunnen worden.

Dát gebeurde, bijvoorbeeld, onlangs op de tentoonstelling Kirchner en Nolde: Expressionisme. Kolonialisme in het Amsterdamse Stedelijk Museum, die net anderhalve week is afgelopen. Ik heb ’m drie keer gezien, aanvankelijk vooral omdat ik ’m zo ongemakkelijk vond. Kirchner en Nolde namelijk plaatste het werk van de beroemde Blaue Reiter-kunstenaars, in het bijzonder de schilderijen die ze rond 1910 maakten van zwarte mensen, in een nieuw licht. Een racistisch licht, wel te verstaan. Ernst Kirchner (1880-1938) en Emil Nolde (1867-1956), tot voor kort beschouwd als geliefde wegbereiders van de moderne kunst, ‘plunderden’ naar eigen goeddunken de kunst van Afrika en Zuidoost-Azië, behandelden hun zwarte modellen ongelijkwaardig en reduceerden de rijke cultuur van bijvoorbeeld de Papoea’s gemakzuchtig tot primitivisme, zonder zich maar enigszins in de inhoud van die kunst te verdiepen.

Inderdaad, racisme. Vanuit het huidige perspectief.

Het kopen van De Vaandeldrager is een typisch geval van oude reflex

Maar dat idee was op de tentoonstelling niet makkelijk te accepteren. Dat kwam mede door de inzet van de samenstellers: die betoonden zich opvallend verongelijkt, wat ze op de meest onhandige momenten door hun teksten heen lieten sijpelen. Niet alleen waren Kirchner en Nolde racisten, Kirchner werd terloops ook nog eens van kindermisbruik beschuldigd en Nolde werd alvast zijn nazisympathieën van twintig jaar later ingewreven – niet volkomen onzinnig, maar te gretig, te boos.

Veel collega-recensenten vielen hier dan ook over. Edo Dijksterhuis in Het Parool: „Die van-dik-houtaanpak echoot de toon van de hele tentoonstelling. Die is ronduit dwingend. [...] Als dit de standaard wordt, markeert deze tentoonstelling het begin van het einde van het kunstmuseum.” Rutger Pontzen, in de Volkskrant: „Nolde en Kirchner hebben in het Stedelijk geen schijn van kans. Als ingezetenen van imperialistisch Duitsland worden ze al op de drempel van de expositie veroordeeld. [...] Het verklaart de activistisch-beschuldigende toon die de expositie ten onrechte heeft.” Paola van de Velde, De Telegraaf: „De schilders zijn de jongste slachtoffers van het doorgeslagen woke-denken dat enkele conservatoren van dit museum in zijn greep heeft.”

Wegbereiders

Oké, deze kritieken leken wel heel veel op klassieke witte reflexen, maar het wás ook ongemakkelijk: twee schilders, voormalige helden, die ineens werden beschuldigd van misdaden waarvan ze zelf geen weet hadden gehad. Sterker nog: ik vermoed dat als je ze ermee zou hebben geconfronteerd, zelfs vanuit het huidige standpunt, ze de kritiek niet zouden hebben begrepen, want Kirchner en Nolde zagen hun fascinatie voor niet-westerse kunst en zwarte modellen deels als een eerbetoon. Ze ‘gebruikten’ de zwarte en ‘primitivistische’ kunst inderdaad, alleen niet uit misprijzen voor deze cultuur, maar om zich af te zetten tegen hun eigen westerse kunstwereld – ze vonden de zwarte kunst eerlijker en authentieker dan het werk van hun tijdgenoten.

Maar daarvoor werden ze in het Stedelijk dus niet geprezen, maar aan de schandpaal genageld: ze gaan niet ver genoeg, want ze verdiepen zich niet voldoende in de ander. Dat niemand dat in die tijd deed wordt onder het tapijt geschoven, want kunstenaars moeten weer eens beter zijn dan de rest van de mensheid, anders worden ze door hun eigen vakgenoten honderd jaar later afgemaakt. Weg wegbereiderschap.

Niet-gedocumenteerde kunstenaar, Tatanua-masker (New Ireland, eind 19de eeuw, hout, operculum van turboschelp [mata bia], plantaardig materiaal, kleurstof, 42 × 23 × 39 cm) Foto collectie Wereldmuseum

Nagedachtenis

Vooral dat idee van nagedachtenis bleef knagen. Ik dacht aan het bekendste cliché over de dood: iedereen sterft, maar zolang je door anderen wordt herinnerd leef je voort – zie Rembrandt. Dat is ook een belangrijke reden waarom mensen tegen kunstenaars opkijken: als ze goed zijn, stijgen ze met hun werk uit boven hun fysieke leven – door hun werk worden ze herinnerd, onttrekken ze zich aan de dood-door-vergetelheid. Maar dat geruststellende idee wankelt als de herinnering aan kunstenaars in retrospectief zo radicaal, zo hard wordt omgegooid als nu bij Kirchner en Nolde gebeurde. En dat op basis van criteria waar ze zelf geen benul van hadden – het voelde, inderdaad, meedogenloos.

Toen gingen we eten.

We hadden het over nagedachtenis, over herinnerd worden, en ineens ging het gesprek over vlees, dat we zoals velen minder eten. Dat komt ongetwijfeld vooral door invloed van de mensen die al jaren benadrukken hoe onrechtvaardig en wreed de vleesindustrie is – en door wie de vleeseet-norm langzaam, maar krachtig verschuift. Toen zei een van ons ineens: „Over vijftig jaar kijkt men vast terug op onze tijd en zegt dan: ‘In 2021 aten ze nog dieren. Zonder schuldgevoel. Alsof dieren geen levende wezens zijn, met gevoel en verstand en empathie – wat een barbaren waren het toch.’”

En ting! Daar ging het kwartje.

Oude tijdgeest

Want het is natuurlijk altijd een kwestie van perspectief – niet alleen de morele goedkeuring van het eten van vlees, maar ook de omgang met andere culturen en tijden. En met je eigen verleden. Het kopen van De Vaandeldrager is daarbij een typisch geval van oude reflex: zo hebben we het altijd gedaan en dus blijven we het doen – Victory Boogie Woogie, Maarten en Oopjen, De Vaandeldrager. Maar de overheid en het Rijksmuseum hadden ook kunnen beseffen dat zo’n daad een perfect voorbeeld is van ‘oude tijdgeest’ – en dat als we over vijftig jaar op dit moment terugkijken we misschien wel zeggen: prachtig schilderij, maar ze hadden duidelijk nog niet door dat er een andere wind waaide.

Daarbij dacht ik aan Kirchner en Nolde: je kon blijven beweren dat hun ideeën louter een product waren van hun tijdgeest, maar dat kon je even goed omkeren: Kirchner en Nolde werden tenslotte mede zo beroemd omdat ze radicaal braken met de heersende artistieke moraal. Hadden ze dat ook niet in sociaal opzicht kunnen doen? Of deden ze dat niet omdat ze, net als de overheid en het Rijksmuseum nu, belang hadden bij het bestaande frame – in hun geval de niet-westerse kunst als ‘puur’ en ‘eerlijk’ en ‘echt’?

Voor hen werkte het in ieder geval: door de ‘primitieve’ kunst konden ze hun tijdgenoten wijzen op hun beperktheid en hun burgerlijkheid – echte belangstelling voor de eigen merites van de ‘zwarte kunst’ hoefden ze niet te tonen. Die racistische, paternalistische houding mocht weliswaar gemeengoed zijn geweest, dat kwam óók doordat er grote belangen mee waren gemoeid: zolang je westerlingen de zwarte cultuur en zwarte geschiedenis maar afschilderde als afkomstig van primitieve natuurvolkeren, kon je ze makkelijker uitbuiten. Je moest er gewoon niet over nadenken. Ze niet te veel eigenschappen van jezelf toedichten. Ongeveer zoals wij tegenwoordig doen met dieren. En nog steeds met mensen.

Perspectieven

Daar komt nog iets bij: mijn collega-critici mochten zich dan wel enorm druk maken om de reputatie van Kirchner en Nolde, ze vergaten daarbij nogal makkelijk dat de reputatie van de kunst waardoor dit tweetal zich liet inspireren zelfs heden ten dage bij het westerse publiek nog veel beroerder is – in die zin is er in honderd jaar nauwelijks iets bijgeleerd. Er is geen kennis over het werk van deze anonieme Peruaanse of Papoea-Nieuw-Guinese kunstenaars, deze kunstenaars en hun cultuur hébben nauwelijks een reputatie, laat staan dat die te vernaggelen is. Precies dát begon ik steeds meer te waarderen tijdens mijn tweede en derde bezoek aan Kirchner en Nolde: dat de samenstellers oprecht hun best hadden gedaan om beide perspectieven enigszins in evenwicht te brengen en veel meer dan gebruikelijk inhoudelijke aandacht te besteden aan de werken die Kirchner en Nolde inspireerden – wat alleen door hun gedram weer ondersneeuwde.

Voor hun fascinatie voor niet-westerse kunst werden Kirchner en Nolde aan de schandpaal genageld

Neem de fantastische, zeker vijftienhonderd jaar (!) oude Peruaanse pot, in de vorm van een knielende man met enorme oorringen, zijn handen gebonden op zijn rug, die is gevonden in een graf – wat wijst op een fascinerende verhouding tussen gevangene en gestorvene. Of de doek van boombast, afkomstig van het Karon-volk, prachtig versierd met levendige geometrische patronen – het ziet eruit als een modern wandtapijt, maar werd als schaamdoek gedragen. Of de prachtige Tatanua-maskers uit Papoea-Nieuw-Guinea, wat mij betreft de hoogtepunten van de tentoonstelling. De mooiste heeft vier ogen, en slagtanden, en een expressie zo krachtig dat de rillingen je over de rug lopen – het is zonder twijfel beter dan welke Kirchner of Nolde ook in deze zalen.

Dat is het punt, besefte ik: de samenstellers hebben heel goed door dat hier met recht iets te corrigeren valt, maar ze zijn zo bang voor de reacties, zo bang om aan de verkeerde kant van het debat gesitueerd te worden, dat ze zich afschermen met boosheid en verongelijktheid. Waarmee deze werken, deze (vaak anonieme) kunstenaars, opnieuw tot zetstukken in het debat worden gedegradeerd. Weer gaat het niet om henzelf en hun prachtige werk, maar worden ze gebruikt door de witte wereld, zij het nu van het ‘andere’ kamp.

Dat is oprecht zonde, want hoe langer ik op Kirchner en Nolde rondliep, hoe meer ik besefte dat dit wel degelijk een doorbraaktentoonstelling was. Goed idee, prachtige werken, inhoudelijk in balans – maar helaas gemaakt door samenstellers die, overduidelijk, doodsbang zijn om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te belanden.

Want inderdaad: hoe je herinnerd wordt, dat doet ertoe.

Dat maakt in mijn ogen de aankoop van De Vaandeldrager zo fascinerend. Prachtig schilderij maar de verwerving ervan is óók het symbool van exact de tegenovergestelde nieuwsgierige, eigenzinnige, grensverleggende houding die de kunst in de zeventiende eeuw zo goed maakte – en die precies de reden is dat we er tegenwoordig nog zulke gigantische bedragen aan willen uitgeven. Precies die nieuwsgierigheid en die eigenzinnigheid zou de regering eens aan de dag moeten leggen ten opzichte van de hedendaagse kunst, wil het beleid echt iets betekenen, zowel voor de huidige generatie kunstenaars, als voor de toekomst. Juist een cultuur die zijn visie kan en durft te veranderen, die niet krampachtig blijft vasthouden aan ideeën van honderd, driehonderd, vierhonderd jaar oud, blijft krachtig, actueel en rijk. Prachtige schilderij hoor, De Vaandeldrager, maar de aankoop ervan symboliseert ook de dodelijke status quo van ons huidige cultuurbeleid. We zouden beter moeten weten.