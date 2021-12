Laatste besprekingen coalitieakkoord afgerond, wordt vanmiddag overhandigd aan de Kamervoorzitter

De besprekingen over het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn afgerond. Om 13.30 uur overhandigen de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees het akkoord en hun eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen, Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU) zullen het akkoord kort daarna verder toelichten. Donderdag gaat de Tweede Kamer over het regeerakkoord en het eindverslag in debat.

