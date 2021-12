Nieuw Duits elan botst op belangen en traditie

De Duitse verkiezingswinnaar Olaf Scholz had haast dit najaar met de vorming van een coalitie. Zijn SPD, de Groenen en de liberalen wilden elan en dadendrang uitstralen. Scholz’ beoogde deadline was niet Kerst of Nieuwjaar, maar de EU-top van 16-17 december, deze week. Daar wilde hij de machtswisseling belichamen, het einde van het tijdperk-Merkel markeren.

Aangezien zijn ploeg zelfs een week eerder in het ambt trad, maakte de nieuwe bondskanselier afgelopen dagen al zijn Europese debuut. Hij deed dit veelzeggend behoedzaam.

Klassiek ging de eerste trip, vrijdag, ter viering van de Frans-Duitse vriendschap naar president Macron in Parijs. Vervolgens ging hij door naar Brussel, voor gesprekken met EU-voorzitters Michel en Von der Leyen en met NAVO-chef Stoltenberg, vanwege de trouw aan de Europese en Atlantische orde.

In persmomenten in Parijs en Brussel ging Scholz alle lastige onderwerpen – past kernenergie bij klimaatambities, moet het Stabiliteitspact op de schop? – volleerd uit de weg. Sterker, een meereizende Duitse verslaggever kon de bondskanselier amper verstaan, zo zacht sprak hij.

Riskanter was de derde bestemming, zondag: Warschau. Natuurlijk, wat geldt voor Frankrijk geldt ook voor Polen: een goede verhouding met deze buur is een zaak van Duitse staatsraison. Maar moest de PiS-regering worden beloond met zo’n eervol bezoek, ondanks haar ondermijning van de Poolse rechtsstaat en democratie? Scholz vond van wel.

Vanuit de oppositie bekritiseerden de Duitse Groenen en liberalen afgelopen jaren Merkels pogingen tot dialoog met Warschau (en Boedapest). Ook in de rest van de EU meenden velen dat Berlijn onvoldoende weerwerk gaf aan de PiS. Toch hield Scholz zondag vast aan de lijn-Merkel. Geen confrontatie. Hij beperkte zich ertoe te hopen dat de Europese Commissie en de Poolse regering er samen uit zouden komen. Zijn gastheer, premier Morawiecki, herinnerde fijntjes aan de snelle groei van Duitslands handel met Oost-Europa.

Zo onthullen reeds deze eerste stappen hoezeer Scholz continuïteit zoekt met Merkel. Dit is voorstelbaar: zij bezette, in Berlijn en in de EU, het centrale punt van alle machtslijnen. Wie die plek kan overnemen, zit goed. Maar de vraag is wel wat zo overblijft van de vernieuwing die de regering-Scholz beloofde. Het coalitieakkoord werd eind november allerwegen positief onthaald of juist gevreesd om het uitgesproken Europese elan. Dit zat en zit allereerst in de inhoud. Een EU die meer investeert in klimaat en in digitalisering plezierde de Groenen en de FDP met hun jonge achterban, en strookt met de prioriteiten van Von der Leyen en Timmermans in Brussel.

Evenzo past het thema financiële solidariteit bij de SPD-agenda. Scholz gaat er prat op als minister van Financiën in 2020 „beslissend” te hebben meegewerkt aan het EU-coronaherstelfonds. Komende discussies over herhaling van deze enorme steunoperatie, hoewel door Merkel (en Rutte) vorig jaar als eenmalige uitzondering verkocht, zal hij niet uit de weg gaan. Het Duitse ‘elan’ op deze thema’s zal zich uiten als meebewegen met de hoofdstroom, oftewel: minder remmen.

Anders ligt het met de institutionele EU-ideeën in het coalitieakkoord. Daar loopt Berlijn voor de troepen uit. De coalitiepartijen willen een „strategisch soevereine Unie”, pan-Europese kieslijsten en zelfs verdragswijzingen richting een „Europese federale staat”. Ook bepleiten ze een terugkeer naar de „gemeenschapsmethode”.

Dit laatste is een sneer naar Merkel, die in een beroemde rede in 2010 heeft opgemerkt dat EU-politiek niet enkel draait om de „gemeenschapsinstellingen” (Commissie en Parlement) maar ook om de nationale regeringen (bijeen in Raad en Europese Raad, waarvan ze zelf lid was). Voor dit onmisbare samenspel tussen Brussel en de hoofdsteden muntte de bondskanselier de term „Uniemethode”. Maar dit woord alleen al schond een taboe: de Duitse Groenen spraken er schande van, net als europarlementariërs van Merkels CDU. Europa moest zuiver blijven.

Deze donderdag, op zijn eerste EU-top, zal Olaf Scholz ontdekken wat zijn voorgangster bedoelde. De Europese Raad staat in de Unie in het centrum van de macht, niet omdat Merkel het hardop zei, maar omdat de situatie – van eurocrisis toen tot pandemie en geopolitiek nu – vraagt om een verbinding van nationaal gezag met gezamenlijke besluiten.

Tevens begrepen alle bondskanseliers sinds Helmut Schmidt (1974-1982) feilloos het nut van de EU-toppen voor hun persoonlijke macht in Europa én in Berlijn, ten opzichte van ministers en coalitiepartners thuis. Ook pragmaticus Scholz zal dit snel waarderen. Dus nog afgezien van tegenkrachten elders: met de bouw van een federaal Europa zal de nieuwe man geen haast maken.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en historicus.