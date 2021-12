Nederland en Marokko verkennen mogelijkheden voor uitleveringsverdrag

Nederland en Marokko verkennen de mogelijkheden voor een uitleveringsverdrag tussen beide landen. Dat schrijft demissionair minister Ben Knapen (CDA, Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het verzoek kwam van Marokko. De verkenning is onderdeel van een breder plan tussen Nederland en Marokko, dat de landen in juli overeenkwamen, dat is bedoeld om de „dialoog en samenwerking te verstevigen op onderwerpen van wederzijds belang”.

Met de verkenning willen de landen meer samenwerken op het gebied van veiligheid en justitie. Knapen schrijft dat de landen op migratiegebied hebben afgesproken om „de samenwerking op terugkeer” te verbeteren. Momenteel weigert Marokko uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen, met tot gevolg dat zij vaak in de illegaliteit belanden. Daarnaast zijn er afspraken om de bestaande mogelijkheden voor legale migratie „beter te benutten”. Nederland en Marokko zetten een gemengd comité op waarin de migratieagenda wordt besproken.

Migratie is een veelbesproken onderwerp in de betrekkingen tussen Nederland en Marokko. Eind 2019 annuleerde de ambassadeur van Marokko een afspraak met Ankie Broekers-Knol (VVD), destijds staatssecretaris Asiel en Migratie. Ze wilde met Marokko praten over de weigering van het land om in Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, maar werd daar uiteindelijk niet ontvangen. Het leverde haar in de Tweede Kamer veel kritiek op.

Lees ook: Marokko en Nederland praten al jaren langs elkaar heen

In het bredere plan spreken Nederland en Marokko ook onder meer over de onderwerpen culturele samenwerking, sociale zekerheid en klimaat. De algehele samenwerking moet vorm krijgen in gesprekken tussen experts en tussen Nederlandse en Marokkaanse autoriteiten. Op 16 november vonden de eerste gesprekken plaats.