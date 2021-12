Wisselen van pensioenfonds kan lonen – hier moet je op letten

Pensioenfondsen staan er nu een stuk beter voor dan een paar jaar geleden. Daardoor is het na een baanwisseling weer vaker mogelijk pensioen over te dragen. Weinig mensen doen het, en als ze het doen, is het omdat het makkelijker is al het pensioen op één plek te hebben. Toch kan een overstap voor de uiteindelijke hoogte van het pensioen veel uitmaken.

Iedereen die van werkgever wisselt en bij een ander pensioenfonds komt, kan al opgebouwd pensioen meenemen. Deze ‘waardeoverdracht’ kan alleen als het oude en het nieuwe pensioenfonds financieel gezond zijn. De dekkingsgraad, een maatstaf voor die gezondheid, moet meer dan 100 procent zijn. Omdat veel pensioenfondsen afgelopen jaren onder die grens zaten, was waardeoverdracht vaak niet mogelijk.

Daar is verandering in gekomen nu een aantal grote pensioenfondsen weer boven die grens is gekomen. Een voorbeeld is ambtenarenpensioenfonds ABP. Pensioenexpert Robin Bond, van TKP Pensioen: „Daardoor gaat de hele molen weer lopen. Veel oude verzoeken die stillagen, worden opgepakt. Dat betekent voor ons werk aan de winkel. We zien de aantallen flink stijgen.”

TKP Pensioen doet de uitvoering van de pensioenen van enkele miljoenen Nederlanders. Waar het eerder zo’n vierhonderd verzoeken voor waardeoverdracht per week afhandelde, is dat nu vijf keer zoveel. Tegelijk neemt de interesse in waardeoverdracht toe onder mensen die van baan wisselden, maar hun pensioen nog niet overdroegen. TKP krijgt circa een vijfde meer vragen dan eerst van mensen die erover nadenken waardeoverdracht aan te vragen, aldus Bond.

Overstap maken

In principe kan iedereen die na 1 januari 2015 van baan en pensioenfonds is gewisseld nog steeds de overstap maken. Deze groep is heel groot, schat Hidde Terpoorten van Mijnwaardeoverdracht.nl, een gezamenlijk initiatief van de pensioensector. „We denken dat we het topje van de ijsberg zien. Er zijn nog miljoenen waardeoverdrachten mogelijk van mensen die pensioen hebben staan bij meer dan één fonds.”

Zijn site moet overstappen makkelijker en overzichtelijker maken. Mensen loggen in met hun DigiD en kunnen direct een aanvraag doen. Vervolgens kunnen ze een vergelijking maken tussen hun pensioen bij het oude fonds en wat het wordt bij overdracht aan het nieuwe. Bij Mijnwaardeoverdracht.nl is een tiental pensioenfondsen aangesloten, waaronder PFZW, het fonds voor de zorgsector en een van de grootste van Nederland.

Waar moet je bij een overstap op letten? Belangrijk punt is de kans dat een pensioenfonds de pensioenen zal indexeren. Dat betekent dat de uitkering waar straks recht op is meestijgt met prijzen of lonen. Afgelopen jaren zijn de pensioenen bij veel fondsen niet verhoogd. Daardoor hebben die pensioenen stap voor stap een stukje van hun waarde verloren. Zo heeft het ABP sinds 2010 niet meer geïndexeerd. Deelnemers hebben hierdoor sindsdien bijna 20 procent stijging gemist.

Hogere dekkingsgraad

Mensen moeten daarom als eerste kijken naar de financiële soliditeit van een fonds als ze kiezen tussen laten staan en overdragen, vindt Theo Nijman, hoogleraar in Tilburg en onderzoeksdirecteur bij pensioennetwerk Netspar. „De belangrijkste maatstaf is de dekkingsgraad. Die bepaalt immers of de komende jaren geïndexeerd gaat worden. Als je kan overstappen naar een fonds met een hogere dekkingsgraad, is dat mooi meegenomen.”

Er is nog een reden hiernaar te kijken. Hoe solide een pensioenfonds financieel is, speelt namelijk over een paar jaar een rol bij invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Voor elk opgebouwd pensioen wordt dan de waarde bepaald, en komt er volgens Nijman een heel ander soort waardeoverdracht. „Bij de overgang wordt het vermogen van pensioenfondsen toegedeeld aan de individuele deelnemers. Als je dan bij een pensioenfonds zit met een hogere dekkingsgraad, krijg je meer.”

Dit kan veel uitmaken voor de individuele spaarpot, rekent Nijman voor. Een pensioenfonds met een dekkingsgraad van 110 procent zal deelnemers grofweg 10 procent meer vermogen toekennen dan een pensioenfonds met een dekkingsgraad van 100 procent.

Pensioenexpert Bond van TKP vindt dat mensen dit zeker in gedachten moeten houden, al maakt hij een kanttekening. „Hoe het precies gaat, hangt af van hoe fondsen kiezen en hoe alle regels eruit gaan zien. Maar als dat eenmaal duidelijk is, zal dit wel een factor zijn.”

Gevolgen voor partner

Naast het eigen pensioen kan ook het partnerpensioen flink in hoogte verschillen, afhankelijk van de keuze pensioen wel of niet over te dragen. Partnerpensioen is de uitkering die een partner krijgt na overlijden van de pensioengerechtigde. De achterblijver krijgt die uitkering als compensatie voor het weggevallen inkomen van de overledene. Bij een nieuw fonds kan het partnerpensioen een stuk lager uitvallen. Dit gebeurt vooral bij een zogenoemd partnerpensioen op risicobasis. Als iemand uit dienst is gegaan, is er geen uitkering meer na overlijden.

Hoewel de keuze om te blijven zitten of over te dragen veel verschil kan maken, kijken de meeste mensen niet met een financiële blik naar zo’n overstap, weet Bond. „Het is heel complexe materie, en er zijn maar heel weinig mensen die er goed in zitten.”

Vaak kiezen mensen op emotie voor een overstap, bleek uit onderzoek dat hij ernaar deed. Ze hebben bijvoorbeeld een positief gevoel over hun nieuwe werkgever en daarmee over het nieuwe pensioenfonds. Andere veelgehoorde reden is dat het overzichtelijker is als pensioen op één plek staat. Een reden om het pensioen juist te laten staan, is dat het spreiding van het risico geeft.

Zijn vuistregel: kies voor het gezondste pensioenfonds, tenzij de pensioenvorm er niet aansluit bij je persoonlijke situatie.