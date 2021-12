Minstens één op drie asfaltfabrieken stoot teveel PAK’s uit

Minstens 8 van de 29 asfaltfabrieken in Nederland stoten te grote hoeveelheden schadelijke PAK’s uit. Dat blijkt uit een inventarisatie die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten uitvoeren en die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Vermoedelijk voldoen nog meer fabrieken niet aan de norm; er is tot dusver slechts bij 18 fabrieken gemeten.

PAK’s zijn zogenoemde ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die kankerverwekkend kunnen zijn wanneer mensen er in grote hoeveelheden mee in aanraking komen. Eerder dit jaar bleek na metingen van de lokale omgevingsdienst dat in Nijmegen een asfaltfabriek van Dura Vermeer de norm voor PAK’s bij lange na niet haalde, tot woede van de lokale politiek. Op andere plekken in het land, bijvoorbeeld in Eindhoven, leidde het nieuws uit Nijmegen bij omwonenden van asfaltcentrales en lokale politici ook tot zorgen: zou dit wellicht bij hún fabrieken ook spelen?

Tot op heden was dat van bijna geen enkele andere fabriek bekend. De PAK-uitstoot van asfaltcentrales wordt al jarenlang niet gemeten. In de wet is in 2006 vastgelegd dat het voldoet om de grondstof van de fabriek – oud asfalt – te keuren. Als deze geen PAK’s bevat, dan stoot de fabriek ook geen PAK’s uit, is het idee.

De afgelopen maanden zijn omgevingsdiensten nu tóch gaan meten. Inderdaad blijkt het probleem veel breder te spelen. Bij welke fabrieken de norm wordt overschreden en in welke hoeveelheden is niet bekendgemaakt. De koepel van omgevingsdiensten, Omgevingsdienst NL, heeft alleen cijfers geleverd aan het ministerie over het aantal fabrieken dat niet aan de norm voldoet. Omgevingsdienst NL, dat alleen een e-mailadres heeft, reageerde woensdag nog niet op een contactverzoek van NRC.

Strengere normen

In een Kamerbrief bij de inventarisatie schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) dat duidelijk is dat het vooraf keuren van asfalt geen geschikte manier is om te garanderen dat de fabriek binnen de norm blijft – althans niet de manier waarop dat keuren nu gebeurt. Volgens de staatssecretaris was dit in 2006 mogelijk wel het geval, maar is de methode vermoedelijk niet geëvalueerd nadat in 2016 strengere normen zijn gaan gelden voor PAK’s.

Van Weyenberg heeft daarom besloten dat de huidige methode vanaf 2023 niet meer volstaat. Vanaf dat moment moeten asfaltfabrieken aan de norm voldoen door de komende tijd hun uitstoot van PAK’s te verlagen.

Over de stoffen die asfaltcentrales uitstoten bestaan al langer zorgen. In 2020 werd duidelijk dat veel asfaltcentrales te veel benzeen – ook een zeer zorgwekkende stof – uitstoten. Op dit moment stoten nog altijd twaalf asfaltcentrales teveel benzeen uit, aldus Van Weyenberg in zijn brief. De meeste omgevingsdiensten zijn daarmee bezig, schrijft de staatssecretaris. Ze leggen bijvoorbeeld een last onder dwangsom op of eisen een plan van aanpak van de fabriek.

Lees ook: Hoe wijkbewoners in opstand komen tegen een asfaltfabriek

Dat een asfaltcentrale de norm voor PAK’s of benzeen overschrijdt, betekent overigens niet per se dat omwonenden gezondheidsschade oplopen. De hoeveelheden die in Nijmegen vrijkomen zijn niet direct gevaarlijk, zei toxicoloog Paul Scheepers van het Radboudumc in september in NRC. Desalniettemin moeten zeer zorgwekkende stoffen van de wet zo min mogelijk voorkomen in de leefomgeving.