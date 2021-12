Kunstenaar Charlotte Dumas vertelt het gruwelijke verhaal over de kloof

Een jong meisje, Yuzu heet ze, begeleidt een paard de zee in. Zonder angst waadt ze met hoefdier achter zich aan, door de deining. In de film Shio (‘Tij’, 2018), van fotograaf Charlotte Dumas, maken we kennis met het afgelegen Japanse eiland Yonaguni, waar meerdere groepen kleine, wilde paarden met een jaloersmakende gelatenheid rondstruinen – door de heuvels en over verlaten wegen. Zijn ze vrij of verloren?

In Yorishiro (2020), de tweede film uit Dumas’ trilogie over Yonaguni, struint Dumas’ jongste dochter Ivy in een handgemaakt paardenkostuum met blauwe manen met eenzelfde gelatenheid door de drukke metropool Tokio, om zich na een taxireis bij de paarden op het eiland te voegen. De derde film Ao (‘Blauw’, 2021) is net klaar, en introduceert een derde meisje, Avis (Dumas’ oudste dochter), een jonge ballerina die vrij over het eiland danst, en daar geconfronteerd wordt met een donkere kloof in de rotsen. Ao is vanaf deze maand te zien in Huis Marseille in Amsterdam, samen met de andere twee delen van het drieluik.

„Aan die kloof kleeft een gruwelijk verhaal”, vertelt Dumas in haar studio in een oud schoolgebouw in Amsterdam-West. Om overbevolking tegen te gaan, werden in de achttiende eeuw zwangere vrouwen gedwongen om over de kloof springen. „Vrijwel onmogelijk, zéker voor een zwangere vrouw. Voor deze film had ik het idee dat het dansende meisje wél over de kloof zou kunnen springen, om zo die plek te bevrijden van de beladen geschiedenis.”

Charlotte Dumas (1977) maakte als fotograaf naam met prachtige, intieme portretten van dieren – vaak paarden, maar ook honden, wolven en tijgers. Het eiland Yonaguni, en het bijna verdwenen inheemse paardenras dat er vrij rondloopt („rank en klein, bijna mythische dieren”), ontdekte Dumas toen ze voor haar project Stay (2014/2016) de laatste acht inheemse Japanse paardenrassen vastlegde.

Yonaguni ligt extreem afgelegen, het is het zuidwestelijkste puntje van Japan, dichter bij Taiwan dan bij het Japanse hoofdeiland. Het is een eiland vol bijzondere geschiedenissen, vertelt Dumas: er zijn graven langs de kust die eruit zien als schilden van schildpadden, er is een plateau onder water waarvan gedacht wordt dat het mogelijk een gezonken stad is, en een legerbasis belichaamt de militaire spanningen met het nabijgelegen China. Door een specifieke waterstroming spoelt er extreem veel plastic aan. En ondertussen is er een sterk vergrijzende bevolking, en geen bevolkingsoverschot, maar juist steeds minder inwoners. „Alles bij elkaar geeft het eiland een bijzonder, desolaat gevoel, alsof je aan het einde van de wereld bent terechtgekomen.”

Op Yonaguni werd Dumas ook geconfronteerd met de gesloten eilandcultuur. „Ze wilden ineens niet meer dat we filmden met Yuzu, waarschijnlijk omdat haar vader paardenverzorger is op een buureiland, mogelijk een concurrent van iemand op Yonaguni. Van die weerstand werd ik juist heel strijdbaar: het ging juist om haar, ze was niet te vervangen. Uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen.”

Associatieve vertelling

In Huis Marseille zijn de films in drie verschillende ruimtes te bekijken, en hoewel er een volgorde is, mogen bezoekers zelf bepalen welke route ze lopen en in welke volgorde ze de films bekijken. „Er was wel een scenario, dat ik samen met Jolein Laarman heb geschreven, maar ik ben daarna heel associatief te werk gegaan. Ik wil met beelden werken, en niet te veel vertellen.” Om iets van de gruwelijke geschiedenis van de kloof in de film op te nemen had Dumas wel het gevoel dat ze woorden nodig had. Ze vertelde dichter Maria Barnas over het verhaal. „Zij schreef vervolgens een gedicht, dat zo mooi is, en ook niet alles invult.” Dat gedicht werd vervolgens op muziek gezet door de Japanse zangeres Saho Terao. „Dat is dan weer de muziek waarop mijn dochter danst.”

De kleur blauw fungeert als een rode draad tussen de drie losse delen. In alledrie de films duiken herkenbare blauwe elementen op: de handgemaakte buikband die een paard in de eerste film omgebonden krijgt, „De kleur staat voor mij voor bescherming. Ook letterlijk. Indigo is een bijzonder pigment, het ontsmet. Dat vind ik een mooie gedachte.” Het paardenkostuum en de buikband werden gemaakt door Yuko Kitta, een lokale kledingontwerpster.

Ruimte innemen

Een belangrijk thema in de films is „de sensibiliteit” waarmee kinderen en dieren in de ruimte bewegen. „Zowel dieren als kinderen nemen niet gauw te veel of te weinig ruimte in. Ze maken zich niet onnodig groot, of andersom stellen zich niet onnodig nederig op, zoals volwassenen dat soms doen”, zegt Dumas. „Het Japanse meisje bijvoorbeeld, dat beweegt net als het paardje. Helemaal vrij. En hoe Ivy door Tokio loopt: totaal wars van whatever.”

Soms vond ze het wel spannend, geeft Dumas toe. „Zoals met Yuzu en dat paard in het water: je moet er niet aan denken dat het paard per ongeluk onder water op haar voet was gaan staan. Of de scene met Ivy bij een kudde paarden. Die ging echt heel dichtbij staan. Eén zo’n paardje afzonderlijk doet helemaal niks, een kudde daarentegen kan onverwacht in beweging komen. Maar je moet de kinderen vertrouwen, ze weten wat ze doen.”

De sprong over de kloof bleef een uitdaging, hoe breng je dat in beeld? „Ze ging er natuurlijk niet echt overheen springen, dus ik wilde het met een animatie oplossen. Ik heb de sprong getekend, op allerlei manieren, maar ik kwam er eigenlijk gewoon niet uit. Toen ik daarna in de montage nog eens de beelden terugkeek, zag ik dat het eigenlijk precies goed is. Ze loopt gewoon weg. Ze hóéft natuurlijk helemaal niet te springen.”

Charlotte Dumas: Ao, 11/12 t/m 13/3/22, Huis Marseille, Amsterdam. Inl: , 11/12 t/m 13/3/22, Huis Marseille, Amsterdam. Inl: huismarseille.nl