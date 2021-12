Kinderopvangtoeslag verhoogd naar 95 procent, gaat op termijn naar 100 procent

De vergoeding van de kinderopvang wordt verhoogd naar 95 procent voor werkende ouders van kinderen tot 12 jaar, op termijn moet dit 100 procent worden. Dat staat in het woensdag gepubliceerde coalitieakkoord. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is nu nog afhankelijk van de hoogte van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang.

Als gevolg van de Toeslagenaffaire worden toeslagen in de toekomst direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen in plaats van direct aan de ouders. Dit „zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen”. Ouders betalen alleen nog een „kleine eigen bijdrage” zelf.

Voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire komt er „ruimhartige compensatie en emotionele heling”. Het nieuwe kabinet verwacht dat deze „hersteloperatie” zeker tot 2023 zal duren, maar wellicht langer. Binnen dit proces komt een „grotere rol voor gemeenten om ouders een vast aanspreekpunt en gerichtere ondersteuning te bieden, en meer aandacht voor emotioneel herstel in het hele proces”.

