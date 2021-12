Kabinet moet risico’s bij uitzetting Soedanezen onderzoeken

Het kabinet moet onderzoek doen naar het risico dat politiek actieve Soedanese asielzoekers lopen als zij worden uitgezet naar Soedan. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag besloten. Volgens de hoogste bestuursrechter is de politieke situatie in het door staatsgrepen geteisterde Oost-Afrikaanse land te onzeker om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen.

De uitspraak gaat over politiek actieve asielzoekers, maar omdat veel Soedanezen zich hier uitspreken tegen het regime of zeggen politiek actief te zijn, betekent de uitspraak waarschijnlijk een voorlopige uitzetstop.

Centraal in de rechtszaak stond – behalve de onrust in Soedan – onderzoek van NRC uit januari van dit jaar, waaruit bleek dat uitgezette Soedanezen het risico lopen dat de beruchte geheime dienst van Soedan NISS hen bij aankomst vastzet en martelt.

De uitspraak van de Raad ging specifiek over drie Soedanese asielzoekers, die respectievelijk 11, 19 en 20 jaar in Nederland verblijven. Tijdens de zitting begin juli hielden ze de RvS onder meer voor hier te hebben gedemonstreerd tegen het Soedanese regime en daarom gevaar te lopen bij terugkeer. Het afgelopen decennium waren zeker drie consuls van de Soedanese ambassade in Den Haag geheime NISS-agenten, die de Soedanese gemeenschap in de gaten hielden.

Staatsgrepen

In 2019 werd de Soedanese president Omar al-Bashir afgezet na volksprotest tegen zijn autoritaire bewind. Een overgangsregering van militaire en civiele leiders nam de leiding over, maar afgelopen oktober pleegde het leger een tweede staatsgreep. Premier Abdalla Hamdok sloot daarop een akkoord met de militairen om verder bloedvergieten – leger en politie hadden al zeker veertig demonstranten gedood – te voorkomen. Hoewel Hamdok op papier de leiding behield, maken generaals en aan hen verbonden militiestrijders nu in feite de dienst uit.

De overgangsregering was bedoeld om de macht van NISS te beteugelen, maar vooralsnog is onduidelijk of die haar oude beruchte technieken van willekeurige arrestaties en marteling nog inzet – helemaal nu het leger de macht heeft teruggenomen. De Raad heeft de demissionair staatssecretaris nu opgedragen te onderzoeken wat de mensenrechtensituatie is onder de nieuwe machthebbers.

In het onderzoek van NRC naar Nederlandse uitzettingen van Soedanese asielzoekers getuigden vijf mannen dat de NISS hen bij aankomst op het vliegveld in hoofdstad Khartoum had vastgezet, mishandeld of gemarteld. Bewijzen die twee van hen in 2014 en 2018 hadden aangevoerd, waaronder foto’s van hun letsel, had de Nederlandse immigratiedienst IND na kort onderzoek opzij geschoven, om vervolgens te blijven uitzetten. Toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (Vreemdelingenzaken, VVD) hield in 2018 een rapport van forensisch overheidsinstituut het NFI stil dat het relaas van een asielzoeker – over slagen met een buis op de rug – onderschreef.

In de zitting van de Raad van State noemde de IND dat rapport „geen klip-en-klaar bewijs” omdat het NFI niet aangaf door wie en wanneer het letsel was toegebracht. Volgens de rechter kan dat „alleen kan als je zelf bij de marteling aanwezig bent geweest”.

Spionage

In mei wees vervolgonderzoek van NRC uit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het afgelopen decennium drie Soedanese consuls in Den Haag achter de schermen opdroeg het land te verlaten, omdat zij Soedanese oppositieleden en demonstranten bespioneerden. Desondanks bleef Nederland ongedocumenteerde asielzoekers voor uitzetting langs deze NISS-consuls sturen, zodat die de Soedanese nationaliteit van de vreemdelingen konden bevestigen. In juli gaf de IND toe niet te kunnen uitsluiten dat de NISS nog steeds vanuit de Haagse ambassade opereert.

De laatste uitzetting van een Soedanese asielzoeker was begin 2019. Daarna stokte het beleid vanwege de onrust in Khartoum en de coronacrisis.

Kritische Raad

In november publiceerde de Raad van State enkele rapporten over haar eigen rol in de Toeslagenaffaire. De hoogste bestuursrechter wil zich, zo bleek daaruit, kritischer opstellen naar de overheid, met name als burgers in de knel komen „door strenge wetgeving en uitvoering”. De lessen uit dat schandaal moesten breder getrokken worden, vond de Raad, onder meer naar het vreemdelingenrecht. Het arrest van woensdag was de eerste echte toets voor die voornemens; de RvS keurde volgens experts ook bij asielzaken jarenlang een te strikte overheidslijn goed met onvoldoende oog voor het individu.

