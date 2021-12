Informateurs informeren koning Willem-Alexander over formatie

Koning Willem-Alexander is woensdag door informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) geïnformeerd over het eindverslag van de formatie en het coalitieakkoord. De ontmoeting vond plaats in paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning wordt als staatshoofd en lid van de regering op de hoogte gehouden van het verloop van de formatie.

Eerder op de dag overhandigden Remkes en Koolmees hun verslag en het akkoord aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). Zij dankte hen voor het in beweging brengen van een „muurvast proces”. Ook zij ze dat het formatieproces, de langste ooit in de geschiedenis van het Nederlandse parlement, zal worden geëvalueerd. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar „de informatievoorziening naar de opdrachtgever van de formatie, de Tweede Kamer”.

