In New Delhi hebben sommige kinderen hun juf nog nooit fysiek ontmoet

Maandag 29 november was een dag waarnaar het hele gezin van Richa Ojha lang had uitgekeken. Vrolijk en vol goede moed zette ze haar twee zoons af bij school, na maar liefst 21 maanden thuisonderwijs. Maar drie dagen later zaten Rudsranch (7) en Reyansh (4) alweer thuis achter hun beeldscherm.

Tot nu toe konden de kinderen in december niet één volle week naar school. Het knipperlichtbeleid is het gevolg van de worsteling van het stadsbestuur van New Delhi, dat zich niet alleen geconfronteerd ziet met corona, maar ook met een gevaarlijk slechte luchtkwaliteit. „Hoorndol” wordt Ohja ervan – zij besloot na een verhuizing in corona-tijd thuis te blijven voor de online lessen.

In de wintermaanden zorgen weersomstandigheden en luchtvervuiling voor een giftige deken boven Delhi. Naast de gebruikelijke uitlaatgassen door het verkeer, is er extra vervuiling door de rijstboeren in de omliggende districten die in dit seizoen hun oogstresten verbranden, en dan is er ook nog de extra vervuiling door het vuurwerk tijdens lichtjesfeest Diwali. Beiden vielen dit jaar in november. De maand ging de boeken in als de slechtste ooit gemeten door de centrale monitor (CPCB) van het ministerie van Milieu. Op elf dagen sloegen de luchtkwaliteitsmeters uit tot ‘zeer ernstig’, waarbij ook gezonde mensen direct last kunnen krijgen van de concentratie fijnstofdeeltjes in de lucht.

Na die piek in de luchtvervuiling konden scholen en hogescholen eind november heropenen, vond het stadsbestuur. Maar op 2 december liet het Hooggerechtshof, dat een langlopende petitie behandelt over het beleid tegen luchtvervuiling, zich daarover zeer kritisch uit. Het stadsbestuur kreeg 24 uur om nieuwe maatregelen te treffen en besloot prompt tot een nieuwe schoolsluiting.

Ook de dochter van tandarts Pooja Bahl heeft dus weer thuis les, vertelt zij aan de telefoon. Het is vrijdagavond, Isha van 12 mag haar huiswerk even laten voor wat het is. „Mijn praktijk is aan huis, dus gedurende de dag kan ik een paar keer binnenvallen. Maar ik doe dat niet van harte, controleren of ze wel online oplet. Ik had gehoopt dat niet meer te hoeven doen.”

Al bijna twee jaar

Veel ouders in Delhi maken zich grote zorgen over de gevolgen van het langdurige online leren. Het onderwijs in India ging in maart vorig jaar op slot wegens corona. Sommige kinderen die toen begonnen in de kleuterklas hebben hun allereerste juf nog nooit fysiek ontmoet. Richa Ojha’s jongste zoon heeft net de schoolgaande leeftijd, maar „Reyansh begrijpt nu niet wat ‘naar school gaan’ is, alles gaat via een schermpje. Terwijl het op zijn leeftijd juist belangrijk is om buitenshuis sociale dingen te doen. En mijn oudste zoon mist zijn vriendjes uit de klas.”

Ojha en Bahl behoren tot de welvarende Indiërs die hun kinderen naar privéscholen sturen, en proberen te helpen met huiswerk. Maar het VN-kinderfonds Unicef becijferde dat slechts 60 procent van alle scholieren in India de middelen heeft voor digitaal onderwijs. Het land telde voor de pandemie ongeveer 268 miljoen schoolgaande kinderen; tientallen miljoenen leerlingen moesten zich dus behelpen met enkel tekstboeken. In september, toen het coronavirus nog de reden voor de sluiting was, deed Unicef onderzoek naar ontstane leerachterstanden. 76 procent van de ouders merkte dat hun jonge kinderen (5-13 jaar) minder goed leken te leren; onder de tieners die zelf antwoordden was dat 80 procent.

Op openbare scholen in Delhi zou sluiting door de pandemie de uitval van zo’n 30 procent van de scholieren veroorzaken, stelde een landelijke ouderraad onlangs. Leerlingen die niet meekonden in de digitale lessen, zouden bij heropening niet meer zijn teruggekeerd. De organisatie waarschuwt voor isolatie van kinderen. Sociale ongelijkheid, kinderarbeid en exploitatie kunnen toenemen: „We mogen niet uit het oog verliezen dat school voor veel leerlingen een veilige plek is.”

Maar is school ook een gezonde plek? Richa denkt dat „de lucht thuis of in de klas even goed of slecht is”. In haar huis beschikt ze in ieder niet over extra voorzorgsmaatregelen. Op Twitter klinken, onder de hashtag #Backtoschool, ook andere geluiden. Daar wijzen ouders erop dat in sommige privéscholen veel luchtfilters staan, maar dat openbare zulke maatregelen vaak niet kunnen treffen. „Ronduit triest”, aldus een ouder.

Structurele aanpak

Het is lastig om over de luchtkwaliteit op specifieke plekken te spreken, zeker als het gaat om verschillende thuissituaties, reageert Anumita Roychowdhury van het Centre for Science and Environment (CSE), dat veel studies doet naar de luchtverontreiniging in de hoofdstad. Ze voelt mee met „het dilemma” voor ouders: „Kinderen zijn kwetsbaar, hun longen zijn nog niet zo sterk. Zij moeten zo min mogelijk aan de vervuiling worden blootgesteld. Maar daarmee is niet gezegd dat ze per se thuis moeten blijven.”

Ook in voorgaande jaren golden tijdelijk ‘vervuiling-lockdowns’, of werden vakanties verlengd zodat kinderen binnen konden blijven tijdens de ergste vervuiling. Maar door de recente ad-hoc besluiten is het geduld bij ouders op, denkt Roychowdhury. Na de ‘pandemie-lockdown’ willen ouders dat het leven van hun kinderen weer makkelijker wordt. „We zouden nu ouders de keuze kunnen geven. De scholieren die komen, blijven in de klas en er zijn geen buitenactiviteiten. Vanwege coronarichtlijnen moeten ze sowieso een mondkapje dragen.”

De belangrijkste kritiek van het CSE: incidentele schoolsluitingen veranderen niets aan het eigenlijke probleem. Roychowdhury pleit voor een structurele aanpak. „Het weer kunnen we niet veranderen. Maar lokale overheden kunnen wel strenge restricties instellen op vervuilende voertuigen, het gebruik van steenkool, of afvalverbranding. Men moet het hele jaar proberen vervuiling te verminderen, en niet alleen in actie komen als ’s winters de meters uitslaan.”

Voor de schoolsluiting was geen einddatum gegeven. Na twee weken getouwtrek kwam dinsdag hoopgevend nieuws voor de ouders: het departement voor onderwijs in New Delhi stelt de directe heropening van het onderwijs voor voor tieners en studenten, en voor de jongsten vanaf maandag. Ojha houdt er rekening mee dat die behoedzaamheid zal voortduren. „Nu zitten we ook nog met de nieuwe coronavariant”, verzucht ze aan de telefoon. „Ik zie al aankomen dat het de volgende reden wordt voor weer een sluiting .”