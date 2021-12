‘Ik ben een soort circusdirecteur. Streaming leent zich daar niet voor’

Nachtvlinder Joost van Bellen.

Joost van Bellen is dj, maar dan één die avonden aankleedt met dramatische decors en kostuums. Geboren in Leiden, zocht hij als verlegen homo in de jaren 80 zijn heil in het Amsterdamse nachtleven – en daar heeft hij zijn beroep van gemaakt.

Hoe gaat het met je?

„Naar omstandigheden goed. De omstandigheden zijn natuurlijk erbarmelijk. Al mijn optredens zijn gecancelled, tot in februari al. Dan zou ik staan op Eurosonic Noorderslag, maar dat is ook al afgezegd. Ze gaan streamen, maar wat ik doe leent zich daar niet voor. Ik ben eigenlijk een soort circusdirecteur, in mijn optreden gebruik ik decors en kostuums.

„Het gaat goed omdat ik een boek heb geschreven, Nachtdier. Een oprecht gelogen biografie over het nachtleven in Amsterdam van de jaren tachtig dat botst op de totale stilstand tijdens de pandemie. Fictie, omdat mensen en gebeurtenissen in elkaar overlopen, maar het beeld klopt wel.

„In oktober had ik mijn boekpresentatie, en het boek loopt boven verwachting goed. Ik wandel ook veel, dat is ook goed voor het koppie. Ik loop naar boekhandels, en dan signeer ik exemplaren.”

Wat gaat er minder goed?

„Ik heb behoorlijk last gehad van depressie. Ik kom mezelf echt tegen, mijn leven is geïmplodeerd. Voor corona, was ik gewend met mijn optredens mensen iets te geven waar ze plezier aan beleefden; dansen en lachen met mensen die je niet kent, je laten gaan, al het andere vergeten. Het was liefde geven en liefde ontvangen. Nu leef ik als een kluizenaar, en in die eenzaamheid zetten de spoken uit het verleden hun nagels in mijn rug. Als jonge homo had ik vaak het gevoel dat ik niet mocht bestaan zoals ik was. Ik denk dat veel mensen uit de lhbti+-gemeenschap verwantschap nodig hebben, en dat is nu moeilijk te vinden.”

Wat is je grootste zorg?

„Ik durf eigenlijk niet goed vooruit te kijken omdat ik de afgelopen 22 maanden afgestompt ben geraakt. Elke persconferentie waarin Rutte en De Jonge nieuwe maatregelen aankondigen voelt echt als een stomp in mijn maag. Dan ging ik artwork verzinnen, kostuums regelen, en vervolgens kon het toch niet doorgaan. Ik zie hoop inmiddels zelfs als een soort zwakte, omdat het betekent dat je niet accepteert waar je nu bent.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Oeh, dan krijg je die hoop weer. Vooruit: ik hoop dat het me lukt om een vervolg op Nachtdier te schrijven, over de periode van de opkomst van de dancemuziek die eindigt met de brand in nachtclub Roxy. In heb me voorgenomen om tot april verder niets anders te doen. Helemaal warmdraaien voor iets dat ‘misschien doorgaat’, dat wil ik niet meer.”