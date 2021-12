Hometrainermerk slaat terug met reclamefilmpje na controversiële Sex and the City-scène

Waarschuwing: dit artikel kan spoilers bevatten.

De eerste aflevering van de Sex and the City-vervolgserie And Just Like That… eindigde vorige week in wat fans een schokkende plottwist noemen: Mr. Big, de partner van hoofdpersonage Carrie Bradshaw met wie ze jarenlang een knipperlichtrelatie had, maar inmiddels dertien jaar gelukkig was getrouwd, kwam te overlijden. Mr. Big (Chris Noth) krijgt een hartaanval net na een work-out op een hometrainer van het merk Peloton. Carrie treft hem stervend aan, ze staart, schreeuwt, huilt. Het regende reacties op sociale media na de plottwist, eveneens woordspelingen met ‘And Just Like That’ in de krantenkoppen. Pelotons beurskoers kelderde de volgende dag met 11 procent, financiële analisten werd gevraagd zich te buigen over de vraag of deze verhaallijn een impact zou hebben op het merk, juristen werd gevraagd te duiden of het populaire hometrainer-merk juridische stappen kon nemen tegen de makers van de serie.

Volgens een woordvoerder van Peloton had het bedrijf ingestemd met het gebruik van hun hometrainers in de serie, en was er meegedeeld dat Jess King, een van hun real-life fitness-instructeurs, een fictieve rol zou krijgen in de serie als Peloton-instructeur. Het bedrijf zou echter niet hebben geweten hoe het toestel gebruikt zou worden. Eerder dit jaar raakte het bedrijf in opspraak nadat een kind stierf na een ongeluk waarbij een Peleton-hometrainer betrokken was. Zowel Peloton als And Just Like That…-serieontwikkelaar Michael Patrick King (die zegt zelf een Peloton in huis te hebben) maakten rap duidelijk dat de fictieve dood van Mr. Big niet te wijten was aan de hometrainer. Het personage had een „extravagante levensstijl”, schreef een cardioloog van Pelotons adviesraad, vol „cocktails, sigaren, en grote biefstukken”, waardoor „het fietsen op zijn Peloton hometrainer zijn leven misschien zelfs heeft verlengd”. „Hij had even goed kunnen uitglijden over een bananenschil”, vertelde de serieontwikkelaar.

Afgelopen zondag kreeg dit verhaal echter nóg een twist: Peloton kwam met een 38 seconden lang reclamefilmpje, waarin Chris Noth, de acteur die Mr. Big vertolkt, en Jesse King, de instructrice die ook in de serie te zien is, bij de open haard aan het flirten zijn. „Zullen we nog een keer gaan?” vraagt de acteur verleidelijk. „Het leven is te kort om het niet te doen.” De camera zoomt uit en je ziet twee Peloton-hometrainers. „And just like that…”, weerklinkt de stem van acteur Ryan Reynolds op de achtergrond, terwijl hij razendsnel de medische voordelen van fietsen opsomt, alsof hij een medisch voorschrift aan het voorlezen is. „Hij leeft”, concludeert hij. De advertentie zou in minder dan 48 uur zijn opgenomen, als reactie op de controversiële dood. Een twitteraar stelt: „Peloton was sneller met hun reactie dan Carrie met het opbellen van de hulpdiensten.”