Hoe de idyllische natuur plaats maakte voor verwondering

Eind 1830 besluit de Deense schilder Frederik Sødring een klooster in het zwarte woud vast te leggen. Het accent ligt op de houtblokken en het puin, maar in het klooster zelf zie je een klein figuurtje achter het raam staan. In hetzelfde gebouw is een raampje open. Over de vensterbank hangen twee sokken te drogen. Het is een aandoenlijk detail, dat een schilder mogelijk niet zou hebben bedacht wanneer hij het klooster vanuit zijn atelier zou hebben geschilderd op basis van een vlugge schets.

Schilderen in de buitenlucht is het thema van de tentoonstelling Sur le Motif. Peindre en plein air 1780 - 1870 in het Parijse Fondation Custodia, dat sinds 2010 studies van landschappen verzamelt. Meer dan 150 olieverfschilderijen zijn er te zien, waarbij de focus ligt op enkele onderwerpen die populair waren bij landschapsschilders, zoals rotsen, watervallen, vulkaanuitbarstingen, wolken en bomen. Dat is mooi te zien op Views of the Pyrenees van Louise-Joséphine de Belmont (1791-1871): in een met goud geschilderd houten paneel zijn negen afbeeldingen te zien van watervallen, rotsen, afgelegen huisjes en wandelpaden. Het geheel vormt een soort opmaat voor de toeristische ansicht van nu. In kleine blokjes zijn de hoogtepunten van de omgeving opgedeeld. In plaats van groeten uit… staat er Vues des Pyrenées.

Lees ook: Allart van Everdingen, de ontdekker van het ruige Noorse landschap

Dankzij olieverf in tubes kon er buiten geschilderd worden. Wat je verder nodig had, waren een schildersezel, stevig papier, wat punaises, kwasten en soms een parasol. Het nam een vlucht, er kwamen niet alleen meer landschapschilderijen, maar ook meer kunstenaars op schilderijen die buiten aan het werk zijn. Richard Wilson was de eerste die dat deed: hij legde in 1752 voor het eerst een schildersezel met schilder in de buitenlucht vast.

Richard Wilson, Tivoli: Cascatelli Grandi en Villa Maecenas, ca. 1752 Pascal Faligot/ Fondation Custodia

Het idee van het schilderen in de buitenlucht was dat je snel enkele natuurelementen tot je kon nemen. Pierre-Henri de Valenciennes stelde in zijn handleiding Elémens de perspective (1799-1800) voor dat je maximaal twee uur naar buiten ging om dan iets nauwkeurig vast te leggen. De snelheid is te zien in de verfdoos van Camille Corot die ook tentoongesteld wordt. De haren van de kwasten zijn extreem kort geknipt, dan kon de beweging sneller vastgelegd worden.

Schilderskistje van Camille Corot Kunstmuseum, Den Haag

Niet dat het allemaal even snel moest. Stromend lava kan vrij langzaam gaan, maar een uitbarsting daarentegen biedt minder tijd. „Het is wenselijk voor een schilder om in zijn leven minstens één keer getuige te zijn van een vulkaanuitbarsting”, schreef Valenciennes. En dat kon, in de 18e eeuw vonden er meerdere erupties van de Vesuvius plaats. Hoe goed dat werkte had de Franse Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier laten zien, bij de uitbarsting van 1779.

Anicet Charles Gabriel Lemonnier, Uitbarsting van de Vesuvius, (1779) Michael Jones/ The Fitzwilliam Museum

Natuurrampen: Valenciennes was er dol op. Niets was zo goed voor de ontwikkeling als het bekijken van een eiland dat door de zee wordt verzwolgen, aardbevingen, onweer, bergen die openscheuren. Dat was niet alleen adembenemend, maar ook goed voor dramatische mogelijkheden op een schilderij, stelde hij.

De olieverfschetsen, waarbij je soms nog de gaatjes van de punaises in het papier ziet, maken de natuur minder idyllisch, maar bieden meer ruimte voor verwondering. Bewondering van de lichtval, een voorbijdrijvende wolk – John Constable ging soms op schetstochten die hij skying noemde om voorbij drijvende wolken vast te leggen – rots en water, het dak of het mediterrane landschap.

Het zijn allemaal aide-mémoires: kleine schetsen die gefocust waren op één onderwerp, dat later terug kon komen in de grote doeken. Wolken boven Rome zijn bijvoorbeeld anders dan boven Kopenhagen, en dat was zaak van oefenen. De kleine series wolken, die zo vergankelijk van vorm zijn, ogen gek genoeg tijdlozer dan de bomen, rotspartijen of watervallen (domweg omdat ze er in Europa nauwelijks meer zijn op die manier). Neem de lucht van André Giroux waarbij je de vingerafdrukken nog ziet. Zo kon hij de lucht wat heftiger, bewolkter, maken. Schitterend is Georges Michels onheilspellende lucht in View of Paris seen from Meudon. Recent onderzoek wees uit dat hij geen korte kwasten gebruikte, maar kurk om de dreiging en wind beter vast te leggen. Met een kurk kon je sneller een kuststrook neerzetten dan met een penseel.

Georges Michel (Parijs 1763 – 1843 Parijs), Gezicht op Parijs gezien vanaf Meudon. Pascal Faligot/ Fondation Custodia

Niet echt verrassend, maar toch: dreigende luchten slagen beter dan liefelijke. Neem de zonsondergang. Op een foto mislukt zoiets bijna altijd, bij Anton Sminck Pitloo worden de oranje luchten met wolken die iets weg hebben van een atoomontploffing zelfs kitsch. Waar Pitloo echter faalde, slaagde Edgar Degas wel met zijn schemerlucht in Castel Sant’Elmo.

Lees ook: Wat zat er in die 17de-eeuwse wolkenpartijen?

Hoewel die luchten dus erg ingewikkeld lijken, werden bomen als het moeilijkst gezien om te schilderen. Zo had Constable een grote liefde voor het schilderen van bomen. In brieven beschreef hij niet alleen hun schoonheid, maar toonde hij ook empathie met de boom wanneer het koud was of als er bomen waren afgebrand. De boom werd zelfs zo geliefd dat in 1816 in Parijs bij de Grand Prix de Rome er niet alleen mythologische of Bijbelse taferelen werden geschilderd, maar was het verwerken van een boom in het tafereel verplicht (een hemels hoge boom). Op een schilderij met Democritus erop, die door de eerste winnaar Achille-Etna Michallon werd gemaakt in 1817, is aan die voorwaarde ruimschoots voldaan. Het schilderij is meer boom dan Democritus. Groots van opzet zijn ook de bomen die Fritz Petholdt schilderde. Zijn bomen lijken wel close-ups, en dan met erg aaibare bomen.

Fritz Petzholdt, Boomtoppen in het bos ca. 1832. Pascal Faligot/ Fondation Custodia

De natuur werd niet alleen aaibaarder en toegankelijker, ook het leven eromheen kwam dichterbij. Waren die verftubes niet uitgevonden, dan hadden we het ook zonder die twee pas gewassen sokjes, gedrapeerd over de vensterbank, moeten doen.

Tentoonstelling Sur le motif. Peindre en plein air 1780 - 1870 is t/m 3/4 te zien in Fondation Custodia, Parijs ●●●●●