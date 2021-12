Hartklachten maken einde aan profcarrière FC Barcelona-spits Kun Agüero

Het is nog altijd een van de meest krankzinnige seizoensontknopingen in het voetbal. 13 mei 2012, Manchester City tegen QPR. De thuisploeg hoeft alleen maar te winnen om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen te worden van Engeland. Alleen: in de blessuretijd staat het met 1-2 achter, aartsrivaal Manchester Unnited lijkt toch weer nummer één te worden. De supporters die het stadion al verlaten, missen sportgeschiedenis. City komt eerst terug tot 2-2, en in de állerlaatste seconden van de wedstrijd is het Kun Aguëro die de 3-2 binnenschiet. De spits ontploft - net als de rest van het stadion - van geluk en wordt een legende in de Engelse stad.

Woensdag overheerst bij de Argentijn verdriet. Tijdens een persconferentie in stadion Camp Nou - inmiddels is hij speler van FC Barcelona - kondigt Agüero in tranen zijn afscheid als profvoetballer aan. Hartklachten maken noodgedwongen een einde aan de carrière van de 33-jarige voetballer. „Ik heb alles laten onderzoeken en gevraagd of er nog hoop was om door te gaan, dat was er niet”, zegt Agüero. „De artsen hebben me gezegd dat stoppen met spelen de beste beslissing was”.

Agüero wordt gezien als een van beste spitsen van de afgelopen vijftien jaar. Tussen 2006 en 2011 scoorde hij voor Atlético Madrid 100 keer in 234 wedstrijden. In de tien daaropvolgende jaren maakte de Argentijn voor Manchester City 260 goals in 390 duels. Daarnaast won hij de Premier League met City na 2012 nog vier keer.

Deze zomer maakte Agüero transfervrij de overstap naar FC Barcelona, om samen te spelen met zijn goede vriend Lionel Messi. Het liep anders: Messi maakte een veelbesproken transfer naar Paris-Saint Germain, Agüero kwam door blessures zelf maar tot vijf wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. In de rust van de wedstrijd tegen Deportivo Alavés liet de aanvaller zich vanwege pijn in de borst wisselen. Het betekende de laatste officiële wedstrijd van Agüero.