Feyenoord uitgeschakeld in KNVB-beker na verlies tegen Twente

Feyenoord is door FC Twente uitgeschakeld in de KNVB-beker. De Rotterdammers verloren met 2-1 in de Grolsch Veste. FC Twente boog een 0-1 achterstand om. Na negentig minuten stond een gelijkspel op het scorebord; in de verlenging sloegen de Tukkers via Manfred Ugalde toe. Feyenoord kan zich na de bekeruitschakeling richten op de Eredivisie en het vervolg in de Conference League.

Trainer Arne Slot had een basisplaats ingeruimd voor Cyriel Dessers. Dat beloonde de spits met de openingstreffer. Vlak na rust stond de Belg op de goede plek bij de tweede paal; hij schoot hard binnen en zette zijn ploeg - zoals wel vaker de afgelopen weken - op voorsprong.

Feyenoord leek af te stevenen op een overwinning in Enschede, tot Giovanni Troupée in de slotfase voor de Twentse gelijkmaker zorgde. In de verlenging ging Twente er met de zege vandoor na een vlot lopende aanval over de linkerkant, waarvan Ugalde het eindstation was.

Woensdagavond versloeg Vitesse Sparta in het Gelredome met 2-1. Ook AZ plaatste zich voor de volgende ronde van de beker na een 4-1 zege op Heracles Almelo. Verder won RKC Waalwijk van de Harkemase Boys (0-5). Excelsior neemt het op tegen FC Groningen. Ook de duels Ajax - Barendrecht, PSV - Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles - Roda JC staan op het programma.