Fed gaat uit van hogere rente in 2022 nu inflatie piekt

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft woensdag besloten haar monetaire noodbeleid uit de coronacrisis versneld af te bouwen. Zo hoopt de Fed de snel opgelopen inflatie te temmen. In november bedroeg die 6,8 procent, het hoogste percentage sinds 1982. De meeste Fed-bestuurders gaan nu uit van drie renteverhogingen in 2022, terwijl eerder nog werd uitgegaan van één renteverhoging in het komende jaar.

Eerst gaat de centrale bank de opkoop van staatsobligaties en door de overheid gedekte hypotheken sneller dan gepland afbouwen. Dit opkoopbeleid, bedoeld om de economie in coronatijd aan de gang te houden, werkt prijsstijgingen in de hand: er komt steeds meer geld in omloop in de Amerikaanse economie.

Begin november besloot de Fed al om het oorspronkelijke maandelijkse opkoopbedrag van 120 miljard euro te gaan terugschroeven, met 15 miljard dollar per maand. Woensdag kondigde Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat de opkopen in januari 30 miljard dollar minder worden. In die maand wordt dan nog 60 miljard dollar gekocht. De Fed zal „waarschijnlijk” in februari en maart de opkopen met evenveel reduceren, waarmee al in maart een einde zou komen aan het programma.

Slag om de arm

De Fed houdt wel een slag om de arm: „veranderingen in de economische verwachtingen” kunnen het beleid weer omgooien. Het tekent de onzekerheid van het monetaire beleid in coronatijd.

De Fed heeft altijd gezegd pas na de afbouw van het steunprogramma de rente te zullen verhogen. Het belangrijkste Fed-rentetarief ligt nog steeds historisch laag, in een bandbreedte van tussen de 0 en 0,25 procent. Met de drie renteverhogingen die de Fed-bestuurders in het vooruitzicht stellen, zou de rente in de VS eind volgend jaar uitkomen tussen de 0,75 en 1 procent. Als de rente stijgt, wordt lenen voor consumenten duurder en sparen aantrekkelijker. Dat drukt de consumptie – en uiteindelijk de prijzen.

Lees ook: Dit is de belangrijkste week van het jaar voor het mondiale geldbeleid

De Fed streeft inflatie na van 2 procent, als gemiddelde over een langere periode. De laatste weken namen binnen het twaalfkoppige bestuur van de bank de zorgen toe over de snelle prijsstijgingen. Powell hield tot voor kort vol dat de inflatie tijdelijk van aard was. De energieprijzen zouden niet eindeloos blijven stijgen. En de tekorten aan producten – een gevolg van haperende leveringsketens tijdens de pandemie – zouden vanzelf verdwijnen. Maar nu groeit de overtuiging dat de prijsstijgingen wel eens hardnekkiger zouden kunnen blijken dan gedacht.

Powell, die onlangs door president Joe Biden werd benoemd voor een tweede termijn, prees de „snelle vooruitgang” op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt en ligt op 4,2 procent. De Fed streeft, behalve naar inflatie van 2 procent, ook naar „maximale werkgelegenheid”.

Druk op ECB

Het besluit van de Amerikaanse centrale bank zet de Europese Centrale Bank onder druk om haar monetair beleid eveneens aan de inflatiehausse aan te passen. De 25 ECB-bestuursleden, die woensdag begonnen aan hun beleidsvergadering, kregen het Amerikaanse besluit tijdens hun overleg mee. Donderdag zou Christine Lagarde, de ECB-voorzitter, het besluit van de ECB bekendmaken. Ter discussie staat de toekomst van de Europese opkopen. De ECB koopt onder het ‘pandemie-noodopkoopprogramma’ nog steeds voor krap 80 miljard euro per maand aan staats- en bedrijfsschuld. Daarnaast loopt maandelijks voor 20 miljard aan opkopen onder het reguliere ECB-opkoopprogramma.