Extra kerstvakantie

Op het schoolplein werd de extra lange kerstvakantie gisterochtend alvast voorzichtig aangekondigd door een van de meesters. Er staat daar, ondanks dat het een openbare school is, in weer en wind een dagelijks wisselende schoolklas kerstliedjes te zingen voor een groep filmende ouders, terwijl een hulpmoeder met een bril de vuurkorf indien nodig geroutineerd oppookt. Alles om het wegvallen van de eindejaarsmusical te compenseren.

Ik sta daar dan ook met Lucie van Roosmalen (6) en Leah van Roosmalen (4) geconcentreerd te luisteren, want ze zijn al dagen in training. Maar de meester die altijd op houten klompjes is, fluisterde me vanmorgen dus in het oor dat Lucie van Roosmalen waarschijnlijk niet aan de beurt ging komen.

„De dreiging van Omikron wordt te groot.”

Hij zette de klemtonen in O-mi-kron lekker aan, waardoor het leek alsof er ongewenst buitenaards leven naderde.

Ik dacht meteen aan mezelf, aan de toestanden tijdens de extra lange kerstvakantie, die vorig jaar tot diep in het voorjaar duurde.

Hij zag me denken en trok zijn keutel half terug. Hij wist het ook niet, hij deelde slechts de vermoedens die leefden in het team.

„Ik vind het helemaal niet erg hoor”, zei een moeder met geblondeerd haar, „dan zijn ze maar lekker thuis. Lekker knutselen, lekker eten, gezellig… Daarvoor ben je moeder.”

Een paar uur later lekte het kabinet inderdaad dat het kabinet ons een extra lange kerstvakantie ging bezorgen, hetgeen me als zzp’er die met een andere zzp’er is meteen in de onderhandelingsmodus drukte. Een spel van wikken en wegen, dat je het slimst speelt door de troefkaarten zo lang mogelijk in de mouw te houden.

Op de sociale media ontstond meteen tweespalt tussen de mensen met tijd en die zonder. En dan waren er ook nog mensen die het allemaal allang hadden zien aankomen, of vonden meevallen. En de buitencategorie: mensen die vinden dat klagers nooit aan kinderen hadden mogen beginnen.

Die vonden we gelukkig niet aan ons schoolplein.

Het probleem daar was dat de ene ouder zijn kind wel zingend had kunnen filmen en de ander niet. Er werd gezocht naar een juf of meester om verhaal te halen, maar die hadden zich al teruggetrokken in het schoolgebouw waar de ouders niet in mogen. Een vrouw tikte op de ramen, ze wilde dringend het voorstel lanceren om alle kinderen van alle klassen die nog niet gezongen hadden de volgende ochtend tegelijkertijd ‘Jingle Bells’ te laten zingen.

„Zodat de hele wereld het hoort en iedereen het kan filmen!”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.