De unboxing van het regeerakkoord was heerlijke televisie

In tijden van verbouwing heeft de Tweede Kamer het wat decorsymboliek betreft niet voor het kiezen. Toen het extra NOS Journaal voor de presentatie van het coalitieakkoord overschakelde naar de ‘Statenpassage’ in het tijdelijke Kamergebouw, bleken de spreekgestoelten onderaan een stilstaande roltrap te staan. Verder een reusachtige kerstboom en een Nederlandse vlag, half verscholen achter een pilaar als een overmoedige spion van een vreemde mogendheid. Voor deze opstelling pleitte dat onderaan een roltrap de enige weg omhóóg leidt. Het motto van de doorstartcoalitie had ook best ‘Onderaan de roltrap’ kunnen luiden, al kun je je voorstellen dat ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”’ net wat wervender werd bevonden.

De gedachte dat de politiek zich op een dieptepunt bevond, klonk door in de aanbiedingstekst van informateur Johan Remkes die preludeerde op een „strenge evaluatie” van de ellenlange formatie en aandrong op „zelfreflectie” – nu net dat ene element dat geen plaats had gekregen in het verse regeringsmotto. Omdat een mens niet kan blijven brommen, maakte Remkes ook even een grapje over „functie elders”. Nadat zijn collega Wouter Koolmees („Kom je er even bij staan, Johan”) het akkoord met anderhalvemeterarm aan Kamervoorzitter Bergkamp had overhandigd, kregen de verzamelde journalisten een kwartiertje de tijd om het akkoord door te nemen.

Ron Fresen stond klaar

De NOS schakelde snel over naar Ron Fresen die klaarstond om het document te analyseren. Dat deed hij samen met zijn collega Jorn Jonker (Nieuwsuur), de interviewer die Mark Rutte in maart de onwaarheid ontlokte dat hij nooit over Pieter Omtzigt had gesproken met de toenmalige verkenners. De unboxing van het regeerakkoord was zeer de moeite waard. Fresen hield zijn linkerhand alert op zijn mobieltje, Jonker had veiligheidshalve twee laptops voor zijn neus. Zelfs met die dubbele downloadmogelijkheid dreigde de boel vast te lopen, maar gelukkig kwam Jonker binnen een tiental seconden met witte rook.

Fresen begon met de vraag der vragen: „Hoeveel pagina’s?” Jonker keek, drukte op een knop en verloste de natie: „Vijftig!” Meteen daarna had hij het eerste cadeautje uit het akkoord gevist: „De verhuurdersheffing wordt afgeschaft!” Tijdens het uitpakken schroomde Jonker niet om ook wat van zijn onderzoeksmethoden prijs te geven. „Ik heb even Ctrl-F gedaan en het h-woord niet gevonden.” Inmiddels was er een printer aan het werk gezet en al snel lag de desk bezaaid met wanordelijke papieren, als een woonkamer na een Sinterklaasviering met vijfjarigen. Fresen signaleerde dat er vooral veel D66-pakjes in de doos zaten.

Geestig glimlachje

Het was heerlijke televisie („Suikerbelasting! Btw op groente naar nul! Twee nieuwe kerncentrales!”) die helaas werd onderbroken doordat de NOS ook een verslaggever opgesteld had bij een verlaten viskraam in Deventer. Zo was het ook bijna een teleurstelling dat we terug moesten naar de Statenpassage (presentator Jeroen Overbeek zei ook een keer „Statengang”), waar de partijleiders inmiddels hun plaatsen aan de voet van de roltrap hadden ingenomen.

Geestig was het glimlachje van Sigrid Kaag naar Mark Rutte toen ze het „hele moeizame begin” van de formatie ter sprake bracht, zoals echtelieden die na een succesvolle relatietherapie wel weer kunnen glimlachen om het droeve lot van hun gesneuvelde bruidsservies. In de teksten was vooral sprake van doorzetten, bescheidenheid, ambitie en realisme.

Gert-Jan Segers begon met een statement dat existentialistisch was in zijn eenvoud: „Nu staan we hier.” Met de roltrap achter zich en de kerstboom voor zich, permitteerde de leider van de ChristenUnie zich bovendien een eigen motto voor de komende periode: „Met de moed van de hoop en op hoop van zegen”. Het was een woordkeuze die duidelijk maakte dat de wanhoop altijd op de loer ligt.

Wopke Hoekstra bij de kluisjes

Voor de interviews na afloop moest reporter Xander van der Wulp langs de partijleiders, die elk een eigen hoekje toegewezen hadden gekregen. Mark Rutte stond voor een identiteitsloze muur, Gert-Jan Segers was schuin voor de roltrap gepositioneerd en Sigrid Kaag deed haar verhaal bij de kerstboom. Bij die boom zagen we de gewezen informateurs Remkes en Koolmees hun opluchting in brede gebaren vatten, terwijl ze werden gadegeslagen door Beau-verslaggever Jaïr Ferwerda, de microfoonhengel losjes over de schouder, als een visser die twijfelde of er op dit stekje wel gebeten zou worden. Wopke Hoekstra hadden ze bij de kluisjes gezet. De minister stond Van der Wulp met kleine oogjes te woord – en dan moest het omzien en vooruitkijken nog beginnen.

