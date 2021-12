De tbs kan al een poosje geen kant meer op – en dat is zonde

Het stelsel van justitiële dwangverpleging, beter bekend als tbs, is aan het vastlopen. En dat is meer dan zonde want het is een van de weinige relatieve succesnummers in het strafrecht. Bij gevangenisstraf is de herhalingskans gemiddeld 19 procent, na tbs is de recidive 8,4 procent. Anders gezegd: psychiatrie helpt, althans bij een verdachte met een „gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens” zoals de definitie van ontoerekeningsvatbaarheid luidt.

Uit het boeiende tweeluik in NRC over tbs deze week blijkt dat de capaciteit van krap 1.500 patiënten in de forensisch psychiatrische inrichtingen onvoldoende is, de doorstroom stokt, de behandelduur langer wordt en de mogelijkheden tot extern begeleid wonen afnemen. In gevangenissen wachten nu zo’n 80 gedetineerden op behandeling, vaak maanden. In de inrichtingen zelf is het wachten op overplaatsing, op behandelaars en dus op nieuwe kansen.

Uit het tbs-leven, beschreven in het NRC-verhaal, viel het fragmentarische verloop op. De optocht van diagnoses, het gebrek aan continuïteit en het schuiven van kliniek naar kliniek. Het leverde een beeld op van frustratie, demotivatie, verlies aan behandelperspectief en dus ook aan succeskansen. Nieuwe verdachten weigeren mede daarom vaak aan een diagnose mee te werken. Kortom – tbs dreigt te stollen.

De nieuwe minister(s) van Justitie en Veiligheid erven daarmee een acuut probleem. Dat werd in 2020 al aangekaart door de Inspectie van het departement. ‘Geen kant meer op kunnen’, heette het rapport. De situatie van 2020 laten voortbestaan „is onverantwoord”, heette het. De klinieken staan onder te grote druk, zonder extra investeringen loopt tbs vast. Kortom, code rood.

Wat aan de crisis bijdraagt is personeelstekort, aangejaagd door de concurrentie op de markt voor zorgpersoneel. En de ongrijpbare veiligheidsvraag in de samenleving, die stemmingsmix van solidariteit, angst, tolerantie en boosheid van de burger. Hoeveel ruimte is er over voor tbs-verlaters die in de vrije samenleving zouden moeten integreren? Intussen groeit het aanbod van patiënten. Na de veroordeling van Michael P. voor de moord op Anne Faber is het aantal tbs-veroordelingen toegenomen, net als het aantal verlengingsbeslissingen. Ook de strafrechter was geschrokken – en voorzichtiger geworden.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) stelde daarop 100 miljoen extra ter beschikking, startte de campagne www.werkeninforensischezorg.nl en beloofde extra maatregelen. In een lange brief zegde hij de Kamer een keer of tien toe het beleid ‘aan te scherpen’. Zijn opvolger kan daar onbezwaard mee verder. Niemand is er tegen ‘scherper’ – het verschaft de illusie dat psychiatrie nooit bot zal zijn, of blind. Wat natuurlijk onzin is.

Intussen zit het echte probleem in de samenleving zelf. De ongemakkelijke waarheid is dat de tbs alleen op gang komt als fenomenen als ‘proefverlof’ en begeleid wonen royaal mogelijk blijven en tbs-verlengingen niet meer vanzelf spreken. Zulke proefverloven mislukken dus – ook omdat het proeven zijn. Weliswaar niet vaak (23 op 900 in 2020). Maar het gebeurt wel en het zou ook moeten mogen. De burger moet bereid zijn te incasseren dat een ex-tbs’er ‘weer de fout’ inging. En zich te realiseren dat absolute veiligheid een illusie is – dan wel tot een systeem leidt dat iedere ontoerekeningsvatbare patiënt bij strafbaar gedrag altijd tot een levenslange celstraf veroordeelt. Dat is in een humane samenleving geen wenkend perspectief.