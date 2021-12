De krantenrekken in kiosken, boekhandels en sigarenzaken zullen binnenkort minder gevuld en minder kleurrijk zijn. De distributie van internationale kranten in Nederland stopt per begin januari. De doordeweekse verspreiding is niet rendabel genoeg – de wetten van de markt zijn onverbiddelijk.

Een buitenlandse krant op een terras is er straks dus niet meer bij. Geen Le Monde in de stad ‘mooier dan Parijs’. En in ‘Manhattan aan de Maas’ is weldra geen New York Times meer te krijgen.

Nou is de dood van de papieren krant al langer geleden aangekondigd. Jonge, ambitieuze journalisten voorspelden in het vorige decennium stellig: go digital or die. Shockblog Geenstijl had het consequent over „dode bomen”. De krant? Daar wordt de volgende dag de vis in verpakt. Of zoals Geert Wilders na onwelgevallig nieuws over een partijgenoot twitterde: „Nu nog even de NRC in de kattenbak leggen. Fijn weekend!”

Maar de berichten over de dood van de krant bleken schromelijk overdreven. Wat heet: de dode boom was nooit zo levend. De krant paste zich aan, evolueerde tot compact tabloidformaat. De ‘krant’ werd papier én digitaal – niet óf. En al wordt de krant steeds meer digitaal gelezen, de grote vraag naar de gedrukte zaterdagkrant laat zien dat de nieuwsconsument nog altijd verknocht is aan de papieren ervaring. Niet alleen de lezer overigens, ook de schrijver: die beschouwt zijn artikel pas als volwaardig als het óók op papier is verschenen – het geprinte bewaarexemplaar heeft de voorkeur boven een opgeslagen link. Ook handig met inlijsten.

Een caféganger in het Saoedische Jeddah leest de Arabische krant Asharq al-Awsat. Foto Amr Nabil / AP

Ik groeide op met de krant. Mijn vader las regelmatig Arabischtalige kranten: de Marokkaanse krant Al-Ittihad al-Ishtiraki (‘De Socialistische Unie’) en de op groen papier gedrukte panarabische krant Asharq al-Awsat (‘Het Midden-Oosten’). Het plaatje: pa aan de keukentafel, gebogen over de krant, zware shag in de asbak en een bak zwarte koffie.

De internationale kwaliteitskrant volgt een universeel concept; ook in de Arabische krant columns, een hoofdredactioneel commentaar, spotprenten, entertainment ‘achterin’. En al is de buitenlandse krant inmiddels digitaal te lezen, een papieren venster voelt ergens toch als een beetje in het buitenland zijn.

Hoe lang houdt de krant het vol? Er komt ongetwijfeld een generatie aan voor wie de papieren krant net zo iets is als het telefoonboek. Een anachronisme.

Bij een gastles over de krant tijdens de afgelopen Kinderboekenweek (thema: beroepen) dachten kinderen in groep 4, de klas van mijn dochter, dat de krant door DHL of PostNL werd bezorgd. (Bij de huidige crisis rond krantenbezorgers misschien niet eens zo’n gek idee.)

Maar ook mijn vader heeft zich aangepast – vingerglijdend over de iPad op de Arabische nieuwssites. Zonder zware shag, dat wel.