De nieuwe topvrouw van Chanel klom met vijf uur slaap per nacht naar de top

Al op jonge leeftijd leerde de nieuwe topvrouw van luxeartikelenbedrijf Chanel, de Brits-Indiase Leena Nair (1969), dat je soms je ellebogen moet gebruiken om aan de top te komen. Als student-ingenieur in India deelde ze de collegebanken met 24 vrouwen – en 3.000 mannen. „In die jaren kweekte ik een dikkere huid”, vertelde ze in een interview. „Daar leerde ik hoe je omhoog klimt in een door mannen gedomineerde omgeving.”

Dinsdag werd bekend dat Nair, die er een dertigjarige carrière op heeft zitten bij levensmiddelengigant Unilever, per januari de topvrouw wordt van Chanel (20.000 werknemers, 9 miljard euro omzet). Zij volgt miljardair Alain Wertheimer (73) op, die samen met zijn jongere broer Gérard eigenaar is van het Franse luxemerk – bekend van de mode, parfums, juwelen en cosmetica. Alain Wertheimer was sinds 2016 topman.

De benoeming van Nair is zeldzaam: normaliter benoemen luxemerken alleen insiders uit de mode-industrie, of telgen van de oprichters, schrijft zakensite Business of Fashion. Zo zijn de broers Wertheimer kleinzoons van de mede-oprichters van Chanel. De laatste keer dat een vergelijkbare benoeming voorkwam, was in 2009, toen Fabrizio Freda van Procter & Gamble werd aangesteld als topman van het Amerikaanse cosmeticamerk Estée Lauder.

„Ik ben zo geïnspireerd door waar Chanel voor staat”, schreef Nair dinsdag op Twitter. „Het is een bedrijf dat gelooft in vrije creativiteit, stimulering van menselijk talent en het hebben van positieve invloed op de wereld.”

De aanstelling van Nair, een vrouw van kleur, kan een teken zijn dat het Franse luxemerk wil moderniseren. Als hoofd personeelszaken bij Unilever overzag ze 150.000 werknemers en voer ze een progressieve, inclusieve koers. Ze maakte vanaf 2010 een gelijke man-vrouwverdeling tot speerpunt van het wereldwijde beleid – wat tien jaar later was gelukt. Ook wakkert de benoeming van de Indiaas-Britse zakenvrouw weer geruchten aan dat Chanel een beursgang wil maken, schrijft Business of Fashion. Het bedrijf zelf heeft dat overigens al bij herhaling ontkend.

Een van machtigste vrouwen van India

Aan Nair de taak om Chanel te leiden terwijl het opkrabbelt uit de coronadip. Vorig jaar nog daalde de omzet met 17,6 procent tot omgerekend 9 miljard euro, blijkt uit cijfers van accountants- en adviesbureau Deloitte. Het ziet ernaaruit dat Chanel dit jaar weer herstelt van die klap. Het verwacht een groei met dubbele cijfers, en een omzet die even hoog of hoger zal zijn als die in precoronajaar 2019. Toen kwam de omzet uit op 12,3 miljard dollar (10,9 miljard euro).

Nair, dit jaar door zakenblad Forbes uitgeroepen tot een van de vijftig machtigste vrouwen van India, staat bekend om haar praktische aanpak. Bij Unilever werkte ze de eerste jaren in fabrieken, waar ze niet terugschrok voor nachtdiensten en contact hield met personeel uit alle lagen van het bedrijf – ook toen ze opklom. Dit arbeidsethos heeft wellicht te maken met haar opvoeding. Hoewel haar ouders het geld hadden om haar naar haar opleiding te laten brengen in een auto, wilde haar vader dat ze de fiets nam, vertelde ze in een interview. Dat was een rit van elke dag twaalf kilometer heen en twaalf kilometer terug.

De mentaliteit om hard te willen werken bleef in latere jaren. Terwijl ze twee kinderen opvoedde en carrière maakte, sliep ze vier tot vijf uur per nacht. Om haar drukke baan vol te houden, mediteert ze elke ochtend, houdt ze een dankbaarheidsdagboek bij en doet ze aan Bollywood-dansen, vertelde ze Time Magazine eerder dit jaar. Bovenal is ze in het bezit van een flinke dosis optimisme. „Als ik hoor: dit is onmogelijk omdat het nooit eerder is gedaan, is dat voor mij normaliter het begin van een gesprek. Ik antwoord dan: ‘Is het nooit eerder gedaan? Dat is fantastisch. Vertel me, hoe kunnen we het doen?’”