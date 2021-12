De medewerker die de WK-top in Qatar bekritiseerde gaat drie jaar de cel in

Zijn stem klonk zwak. Soms was hij even stil, omdat er iemand voorbij liep in zijn cel. Dan vertelde hij op fluistertoon weer verder. Op donderdag 2 december liet Abdullah Ibhais – voormalig staflid van de WK-organisatie in Qatar – van zich horen. Via een audiobericht, opgenomen in de cel, verzonden aan NRC. Hij legde uit waarom hij al weken in hongerstaking was. Dat het voor hem de enige manier was om tegen zijn „onrechtvaardige veroordeling” te protesteren. „Ik ben verzwakt. Dit is mijn laatste redmiddel”, zei Abdullah Ibhais.

Abdullah Ibhais (35), die twee jaar als mediamanager werkte voor het organisatiecomité van het WK voetbal 2022 in Qatar, moet drie jaar in de Qatarese gevangenis blijven. Een hoge rechtbank heeft deze woensdag het vonnis uit eerste aanleg, in april dit jaar, deels bekrachtigd – hij was tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ibhais, die niet bij de uitspraak aanwezig was, werd verdacht van omkoping, maar heeft zelf altijd, met steun van mensenrechtenorganisaties, gezegd dat hij is gearresteerd vanwege felle kritiek op de WK-top in Qatar. Die duldde geen tegenspraak, zei Ibhais, en sloot hem op. Zijn zaak werd daarmee een symbool voor de gang van zaken in het land waar volgend jaar het WK voetbal wordt gehouden. Voor Qatar, dat al jaren harde kritiek krijgt vanwege mensenrechtenschendingen, de omgang met vrouwen en lhbti’ers en het overlijden van gastarbeiders – en nu ook nog een WK-criticus de mond zou willen snoeren.

Het was die achtergrond waardoor de zaak-Abdullah Ibhais internationaal bekend werd. Het audiobericht uit de cel werd overgenomen door The Guardian in Engeland, daarna volgden meer internationale media. „De aandacht voor Abdullah’s zaak is weer tot leven gewekt”, vertelde zijn broer Ziyad die middag. Hij was blij. Ziyad, die in Jordanië woont, wist toen nog niet dat ook de gevangenisautoriteiten de opname hadden beluisterd. In zijn cel kreeg Abdullah bezoek van de gevangenisdirecteur. Hij had een duidelijke boodschap: stuur geen audioberichten meer de wereld in.

Kort daarop werd Abdullah voor het eerst onderzocht door een arts. Tot opluchting van zijn familie – ze maakten zich ernstige zorgen over de gevolgen van de hongerstaking. Bovendien had Abdullah hen laten weten dat gevangenispersoneel zijn zoutoplossing had afgepakt. Die oplossing was cruciaal om hem op de been te houden.

Vijftienduizend doden

Het WK in Qatar is voortdurend onderwerp van kritiek uit de hele wereld. De Duitse televisiezender ZDF kwam deze week – niet voor het eerst – met een reportage waaruit bleek dat gastarbeiders soms maandenlang hun loon niet ontvangen en onder erbarmelijke omstandigheden leven. Daardoor werd duidelijk dat hervormingen die Qatar doorvoerde, zoals een hoger minimumloon en meer vrijheden voor arbeiders, in de praktijk vaak niet werken.

In de reportage stelt ZDF dat er sinds de toewijzing van het WK aan Qatar (in 2010) circa vijftiendduizend gastarbeiders zijn overleden. Eerder is, na een artikel in The Guardian begin dit jaar, altijd gesproken over 6.500 doden. De vijftienduizend komt uit officiële cijfers van de Qatarese overheid, maar zegt niet alles over overleden gastarbeiders in relatie tot het WK. Het gaat om alle overleden buitenlanders in Qatar – een land waar veruit de meerderheid van de inwoners uit een ander land komt. Toch was het nieuwe munitie voor WK-critici.

In Nederland werd ook nog duidelijk, door artikelen in de Volkskrant, dat bedrijven en pensioenfondsen uit ons land volop investeren in Qatar – ook bij projecten die direct met het WK te maken hebben. Ondertussen bleven mensenrechtenorganisaties oproepen doen aan wereldvoetbalbond FIFA om zich hard te maken voor een eerlijk proces van Abdullah Ibhais. Dat deed de FIFA niet – het wilde zich niet in de kwestie mengen.

Abdullah Ibhais werd via de telefoon – die hij soms heimelijk moest gebruiken – op de hoogte gehouden door zijn broer Ziyad. Hij was blij dat media aandacht aan zijn zaak besteedden. Op dinsdagavond 7 december lukte het de broers om wat langer te praten. Abdullah Ibhais was toen overgebracht van naar blok 2 van de Al Sina’iyyah centrale gevangenis in Doha. Dat is de sectie voor lang gestraften.

In zijn cel zaten ongeveer 25 mensen, hij sliep soms op de betonnen vloer. Hij vertelde zijn broer dat sommige gevangenen een uitzonderingspositie hadden. Sommigen van hen konden zelfs eten bestellen bij restaurants in Doha. Dat werd dan afgeleverd, waarna ze het in de cel konden opeten. Abdullah Ibhais was toen, de eerste week van december, al drie weken in hongerstaking.

Vorig jaar november werd hij voor de eerste keer gearresteerd en daarna veroordeeld tot vijf jaar celstraf. De aanklacht: hij zou zich hebben laten omkopen bij het uitgeven van een sociale media-opdracht. Ook zou hij een ‘gevaar’ vormen voor Qatar – volgens mensenrechtenorganisaties mogelijk een verwijzing naar zijn Jordaanse afkomst – wellicht vermoedt Qatar in hem een spion.

Maar daarvoor is allemaal geen enkel bewijs, stellen mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en FairSquare, die een analyse maakten van de weinige beschikbare rechtbankstukken. Een bekentenis die Ibhais tekende is met dreigementen afgedwongen, zeggen hijzelf en de organisaties. Allemaal denken ze dat hij is veroordeeld omdat hij kritiek had op de organisatie van het WK.

WhatsApp-gesprekken

Een gebeurtenis in de zomer van 2019 is daarbij cruciaal. Er was destijds een staking van duizenden arbeiders in Qatar. Heel bijzonder, want staken is er verboden. Ibhais was destijds verantwoordelijk voor communicatie met de media. Hij moest – zo heeft hij bewezen met de openbaring van WhatsApp-gesprekken – van zijn leidinggevenden ontkennen dat de staking iets te maken had met het WK voetbal. In werkelijkheid waren juist arbeiders aan het staken die stadions voor het WK bouwden. Ze hadden al maanden geen salaris gekregen en leden honger – Ibhais had hen zelf bezocht en dat gezien. Hij weigerde te liegen tegen de media, appte hij aan de leiding. Niet veel later werd een intern onderzoek naar hem gestart, daarna werd hij veroordeeld.

Steeds heeft Abdullah Ibhais, die met vrouw en kinderen in Doha moest blijven in afwachting van het hoger beroep, er rekening mee gehouden dat hij opnieuw zou worden gearresteerd. Dat gebeurde op 15 november. Hij ging al snel in hongerstaking. Daarover had hij veel gelezen. Hij wist dat je het weken kan volhouden als je water drinkt en supplementen – zoals zout – neemt. Zijn familie smeekte hem steeds om weer te gaan eten – hij was vastbesloten om door te zetten.

Tijdens het gesprek met zijn broer Ziyad op 7 december vertelde Abdullah dat hij zijn zoutoplossing weer terug had gekregen en dat hij in de gevangeniswinkel enkele voedingssupplementen kon krijgen. Ook de gevangenisautoriteiten wilden dat hij zou stoppen met zijn hongerstaking, maar dat had vooral een tegenovergesteld effect. Een vertegenwoordiger van het nationaal comité voor mensenrechten in Qatar was op bezoek geweest, net als – verrassend – iemand van de Jordaanse ambassade in Doha. Abdullah Ibhais is geboren in Jordanië, maar had geen hulp gevraagd aan de ambassade. Hij weet niet wat de bezoekers hebben gedaan na hun visite.

Afgelopen zaterdag had Abdullah Ibhais voor het laatst contact met zijn broer. Hij was optimistisch, vertelde Ziyad die dag. „Hij gelooft dat de onrechtvaardigheid op 15 december tot een einde zal komen.”