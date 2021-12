Bloedbank: hoeveelheid antistoffen in gevaccineerd bloed gehalveerd in drie maanden

De hoeveelheid antistoffen tegen het coronavirus in bloed van donoren die zijn gevaccineerd, is tussen september en december gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers die bloedbank Sanquin dinsdagavond publiceerde. Bij 97 procent van de mensen die bloed doneerden, zijn antistoffen aangetroffen. Van alle donoren is 20 procent besmet geweest met het coronavirus.

De daling is in alle leeftijdscategorieën ongeveer gelijk. Arts-microbioloog Hans Zaaijer, die werkt bij Sanquin, zegt in een verklaring van de cijfers te hopen dat de daling snel stabiliseert en antistoffen niet geheel verdwijnen. „Maar dat zien we nog niet in de cijfers terug.” Mensen die met corona geïnfecteerd zijn geweest hebben meer antistoffen, en minder afname van antistoffen, dan gevaccineerden, schrijft Sanquin.

Net als in de metingen die Sanquin vorige maand publiceerde, is nu te zien dat gevaccineerde Nederlanders tussen de 61 en 65 jaar de minste antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hebben – bijna acht keer minder dan gevaccineerden tussen de 18 en 25 jaar. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat die groep eerder is gevaccineerd en via de huisarts het AstraZeneca-vaccin toegediend heeft gekregen.

Hans Zaaijer lichtte de cijfers in november al toe in televisieprogramma Op1: „Het lijkt dat het een vaccin is dat minder goede en een minder aantal antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins.” Dat zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Mensen tussen de 61 en 65 jaar kunnen al een afspraak maken voor een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin.