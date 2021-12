Chauvin bekent burgerrechten Floyd te hebben geschonden bij arrestatie

De Amerikaanse ex-agent Derek Chauvin heeft woensdag erkend dat hij de burgerrechten van George Floyd heeft geschonden bij diens arrestatie. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Chauvin hield in mei 2020 Floyd negen minuten lang tegen de grond gedrukt door zijn knie op diens nek te houden. De zwarte Amerikaan overleefde het incident niet. De agent is veroordeeld voor 22 jaar vanwege moord. Mogelijk leidt zijn bekentenis tot een straf van 25 jaar.

Chauvin bekende schuld in een nieuwe zaak tegen hem in de rechtbank van Minnesota. Door zijn bekentenis vroeg justitie om een straf van 25 jaar, terwijl hij eerder levenslang riskeerde. In september erkende de oud-agent geen schuld. Volgens de ingediende aanklachten door het ministerie van Justitie had Chauvin de burgerrechten van Floyd geschonden door te knielen op zijn nek terwijl hij geboeid was en hem daarna geen medische zorg te verlenen. Bij veroordeling wordt de nieuwe straf verrekend met de 22 jaar celstraf waartoe Chauvin al veroordeeld is.

In april van dit jaar werd Chauvin schuldig bevonden aan de dood van Floyd. Niet eerder werd een witte agent in de Amerikaanse stad Minneapolis veroordeeld voor de dood van een zwarte burger. Het incident zorgde voor enorme maatschappelijke beroering in de VS en daarbuiten. Het debat over politiegeweld en racisme laaide op en wereldwijd verwierf de Black Lives Matter-beweging bekendheid met antidiscriminatiebetogingen.