CBS: Nederland heeft in 2025 meer dan 18 miljoen inwoners

Nederland zal naar verwachting in 2025 de grens van achttien miljoen inwoners passeren en in 2036 negentien miljoen inwoners tellen. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vervolgens remt de groei iets af, pas in 2060 wordt het volgende ijkpunt van twintig miljoen inwoners verwacht. Over vijftig jaar, in 2070, telt Nederland 20,6 miljoen inwoners.

De bevolking groeit volgens het CBS vooral door buitenlandse migratie en een stijgende levensduur. In 2021 keerde de groei met 118.000 mensen nagenoeg terug op het niveau van voor de coronapandemie, nadat deze in 2020 flink af was genomen. Dat had toen te maken met een hogere sterfte en lagere migratie als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Hoewel sinds het begin van de coronapandemie meer mensen overleden dan in de periode ervoor, is de verwachting dat de sterfte de komende jaren weer zal afnemen. Het CBS gaat er daarbij vanuit dat minder mensen aan Covid-19 zullen overlijden. In de decennia erop neemt het aantal sterfgevallen geleidelijk toe als gevolg van vergrijzing. In 2040 zal een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar, waarna dit aandeel stabiliseert. Na 2050 neemt het aantal ouderen weer verder toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar wordt.

Het CBS stelt de bevolkingsprognose jaarlijks bij. Het instituut houdt daarbij rekening met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Ten opzichte van vorig jaar zijn vooral op de korte termijn aanpassingen vanwege een lagere emigratie en hogere geboorte. Hierdoor ligt het verwachte inwonertal in 2070 176.000 hoger dan vorig jaar werd geraamd. Wel merkt het CBS daarbij op dat deze prognose anders kan uitvallen, omdat het aantal buitenlandse migranten sterk kan fluctueren en het de vraag is of de stijging van de levensduur in hetzelfde tempo zal doorzetten.