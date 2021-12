Britse necrofiel veroordeeld tot levenslang voor misbruik honderd lichamen

Een Britse man is woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het misbruiken van zeker honderd overledenen. Dat schrijven Britse media. Onder de slachtoffers zijn zeker drie kinderen en verder voornamelijk vrouwen, waarvan sommigen ouder dan 85 jaar.

De necrofilie kwam aan het licht toen de 67-jarige David Fuller eind vorig jaar werd gearresteerd op verdenking van het vermoorden van twee Britse vrouwen in 1987. Deze twee moorden heeft de man tijdens het proces bekend. Bij zijn aanhouding vond de politie in zijn woning harde schijven, diskettes, dvd’s en usb-sticks met daarop miljoenen foto’s en video’s van kinderporno. Achterop een kast waren twee harde schijven geplakt die vol stonden met videobeelden waarop Fuller overleden patiënten seksueel misbruikt.

Het misbruik vond tussen 2008 en 2020 plaats in de mortuaria van twee ziekenhuizen in het graafschap Kent. Fuller werkte daar jarenlang als elektricien. Nabestaanden van de slachtoffers omschreven het misbruik als „verachtelijk, ziek en verwrongen” en noemden Fuller „een beest”. Rechter Bobbie Cheema-Grubb bestempelde Fuller als een aasgier. „De verdorvenheid van je daden toont aan dat je geweten is verschroeid”, zei ze tegen Fuller.

De zaak heeft in de lokale gemeenschap voor veel ophef gezorgd. De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid kondigde vorige maand dan ook een breed onafhankelijk onderzoek aan waaruit duidelijk moet worden hoe het misbruik zolang plaats kon vinden zonder dat het werd opgemerkt.