Ik heb dienst in de wereldwinkel. Ik ben de krant aan het lezen en de deur staat open, zodoende heb ik niemand horen binnenkomen. Plots staan er drie jongens van een jaar of tien voor de toonbank. Een van hen heeft een bivakmuts op. Hij doet de bivakmuts af en zegt: „Was u geschrokken mevrouw?” Ik zeg: „Ik schrik niet zo gauw.” Dan zegt hij: „Gaat u maar verder met de krant lezen.” En tegen de andere jongens: „Kom, we gaan naar de volgende winkel.”

