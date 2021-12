Bergkamp ontvangt coalitieakkoord, wil formatieproces evalueren

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) dankt informateurs Koolmees (D66) en Remkes (VVD) voor hun werk van de afgelopen maanden: „U heeft een proces dat muurvast leek te zitten in beweging gebracht”. Het formatieproces zal worden geëvalueerd. Daarbij moet in de ogen van Bergkamp specifiek worden gekeken naar „de informatievoorziening naar de opdrachtgever, de Tweede Kamer”.

Volgens Bergkamp is vandaag het „allerbelangrijkste” om vooruit te kijken: „We kunnen beginnen aan het herstellen van de normale parlementaire verhoudingen. Daarmee hoop ik ook dat we het vertrouwen in de politiek kunnen terugwinnen.”

