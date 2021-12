Basisbeurs komt terug, meer loon voor basisschoolleraren

De basisbeurs voor studenten wordt opnieuw ingevoerd en de lonen van leraren in het basisonderwijs gaan omhoog. Dat schrijven de coalitiepartijen in het woensdag gepubliceerde regeerakkoord. Naast de basisbeurs komt er een „inkomensafhankelijke aanvullende beurs”. De hoogtes van de verschillende beurzen zijn nog niet duidelijk, maar ze zullen vanaf het schooljaar 2023/2024 beschikbaar zijn.

Voor studenten die onder het huidige stelsel moesten lenen, komt er compensatie in de vorm van korting op hun studieschuld of een „studievoucher”. Voor deze regeling trekt de coalitie in totaal 1 miljard euro uit. De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) noemt het in een reactie „ontzettend goed nieuws” dat de basisbeurs terugkeert, maar benadrukt dat er compensatie voor „de leenstelselgeneratie” moet komen. „Een groep studenten zit opgezadeld met torenhoge schulden en staat daardoor 10-0 achter op generatiegenoten”, aldus de LSVB. Het geld dat het kabinet hiervoor uittrekt noemt de vakbond „een druppel op een gloeiende plaat”.

Er moet één CAO komen voor leraren in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Dat betekent dat de lonen van leraren in het basisonderwijs fors zullen stijgen. Er wordt ook geld vrijgemaakt voor kleinere klassen en meer docenten en begeleiders in een klas. De coalitiepartijen hopen hiermee de werkdruk op scholen te verlagen.

