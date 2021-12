Amalia vierde haar verjaardag met 21 gasten

Kroonprinses Amalia heeft haar achttiende verjaardag vorige week met 21 gasten gevierd. Dat meldt De Telegraaf, en wordt bevestigd in een brief van demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Het dringende advies van het kabinet is om thuis niet meer dan vier volwassenen per dag uit te nodigen. Het feest vond daarom in de tuin rondom het paleis plaats, gasten waren volgens de Rijksvoorlichtingsdienst getest en gevaccineerd.

„De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan”, schrijft de premier. „Bij nader inzien” heeft koning Willem-Alexander laten weten dat het „niet goed was dit zo te organiseren”.

Griekenlandreis

Het is de derde keer dat de coronamaatregelen het koninklijk gezin in de problemen brengt. Willem-Alexander en Máxima gingen in de zomer van 2020, toen er afstand moest worden gehouden, op de foto met een Griekse restauranteigenaar. Enkele maanden later ging het gezin met herfstvakantie naar Griekenland, daags nadat de premier Nederlanders had opgeroepen zo veel mogelijk dicht bij huis te blijven.

Ook ditmaal gaat het niet om een openbaar optreden, maar om een privé-aangelegenheid. Maar omdat het openbaar belang in het geding is, komt de premier met een brief aan de Kamer. Hij noemt de reactie van de koning dat het tuinfeest bij nader inzien niet zo had moeten plaatsvinden „verstandig”.

Amalia’s besluit eerder dit jaar om haar jaarlijkse toelage van bijna 1,6 miljoen euro terug te storten zolang zij nauwelijks openbare optredens heeft, werd juist gezien als signaal dat de kroonprinses oog had voor wat er in de samenleving speelt.

Voor de Griekenlandreis bood de koning excuses aan in een videoboodschap. Hij zei „betrokken, maar niet onfeilbaar” te zijn. In peilingen die sindsdien zijn gehouden, blijkt dat het vertrouwen in hem fors is gedaald. De laatste maanden zijn de koning en koningin weer veelvuldig op werkbezoeken in het land, om mensen die door de coronamaatregelen lijden, te steunen. Woensdagochtend bezocht koningin Máxima bijvoorbeeld horecaondernemers in Geertruidenberg, en sprak zij met hen over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven.

