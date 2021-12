Alleen verliezers in zaak-Borsato, behalve de entertainmentjournalistiek

„Wat er ook gebeurt, mensen zullen altijd blijven denken: waar rook is, is vuur”, zei mediajournalist Rob Goossens in RTL Boulevard. Op zich juist, met de kanttekening dat het programma waar hij voor werkt een groothandel in rookmachines is. Zijn hoofd was ook nog een beetje „aan het tollen”, nu er na weken van geruchten over grensoverschrijdend gedrag van zanger Marco Borsato aangifte was gedaan. Het programma had rudimentair vormgegeven animaties gemaakt: van een hand onder een rok, een opengeslagen boek waarin de woorden ‘lief dagboek’ verschenen en van een instortend kaartenhuis met Borsato erbovenop.

Tussen de kerstbomen, slingers en cadeaus in het Boulevard-decor liep John van den Heuvel op juridische eieren. Hij had dinsdag met Mick van Wely in De Telegraaf geschreven over de aangifte waarin een vrouw van tweeëntwintig verklaarde dat ze vanaf haar vijftiende herhaaldelijk onzedelijk was betast door de zanger. Van den Heuvel gelooft dat zij de waarheid spreekt, zei dat er „aanvullend bewijs” was. Veel details wilde hij niet geven om het onderzoek van justitie niet te hinderen. Mogelijk zal hij ook bevreesd zijn voor een smaadklacht van de advocaten van Borsato.

Dienstbaarheid en eigenbelang lopen vaker parallel, zo bleek. De misdaadjournalist onderhield al weken contact met de vrouw en had haar gestimuleerd om aangifte te doen: „Ik heb haar gezegd dat als het consequenties moet hebben, er eigenlijk maar één stap is: naar de politie gaan.” Even later vertelde Van den Heuvel dat precies die aangifte de voorwaarde was die De Telegraaf eiste voordat de krant over de zaak wilde publiceren. Hij deed ook een oproep aan mogelijke andere slachtoffers om zich bij hem te melden. Na een minuut of twintig concludeerde RTL Boulevard dat er „alleen maar verliezers” waren. Behalve de entertainmentjournalistiek dan.

Trial by media

Het brekende Borsatonieuws sijpelde op alle zenders door de ruimte tussen Ruttes persconferentie en Ruttes regeerakoord. Zelfs het ingekorte M vond vijf minuten om strafrechtadvocaat Natacha Harlequin de informatie uit De Telegraaf te laten contextualiseren. Op SBS6 was de talkshow HLF8 terughoudend. Presentator Johnny de Mol (aan wiens tante Linda Borsato een jaar geleden nog een uitgebreid overspelinterview gaf) noemde de zaak in de rubriek ‘Het gevoel van de dag’ en waarschuwde voor trial by media. Aan tafel zei Rutger Castricum dat toch niemand op de mening van BN’ertjes als hijzelf zat te wachten. „Het is vooral heel naar voor het slachtoffer.”

Later op de SBS-avond bij Shownieuws was de sfeer aanmerkelijk losser. Voormalig advocaat Bram Moszkowicz voorzag de advocaten van Borsato van nuttige tips en benadrukte dat John van den Heuvel geen rechter is en een aangifte geen bewijs. Albert Verlinde slingerde het begrip „wraakactie” de ether in; de moeder van het vermeende slachtoffer heeft voor Borsato gewerkt. Hij had, soms moet een mens het even over zichzelf hebben, „Marco” vandaag nog wel een berichtje gestuurd. Anouk Smulders zei, „sprekend als moeder”, dat als zij zou horen dat haar dochter zou zijn betast, ze meteen bij de politie op de stoep zou staan. Er zijn weleens mensen met meer verstand van aangifte bij zedenzaken op tv geweest.

Bij Op1 zat journalist Martin Groenewold (die voor Dagblad van het Noorden de zaak onderzocht) tegenover strafrechtadvocaat Meike Lubbers. Zij benadrukte dat een zaak die nog niet door justitie is uitgezocht nu op straat ligt „terwijl voor zedenzaken luwte het beste is”. Ook hier sloot presentator Tijs van den Brink af met de constatering dat er slechts verliezers zijn. Zoals die luwte, in een journalistiek-commercieel complex waar de wind- en rookmachines op volle kracht brullen.