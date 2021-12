Afghaanse dichter: ‘Nu mag je nog een vogel zijn, als je maar niet vliegt’

Na de val van Kabul op 15 augustus bleef Samay Hamed nog een maand in Afghanistan, om zoveel mogelijk mensen in veiligheid te brengen. Allereerst de medewerkers van PEN Afghanistan, de culturele organisatie waarvan hij voorzitter is. Daarna nog tientallen schrijvers, kunstenaars en journalisten. „Zelf heb ik Deense reisdocumenten. Omdat ik wist dat ik in Denemarken terecht zou kunnen, kon ik het me permitteren om even te blijven”, vertelt Hamed (52) in een videogesprek vanuit Kopenhagen.

Samen met zijn vrouw en drie zoons is hij inmiddels neergestreken in het land dat hem in 1999 ook al eens had opgevangen. Ook toen was hij op de vlucht voor de Taliban, die op dat moment de macht hadden in Afghanistan. Hamed werkte destijds als arts. „Die geneeskunde-opleiding was een beslissing van mijn moeder. Ik was heel blij om iets bij te dragen aan de Afghaanse gezondheidszorg hoor…” Maar ook toen al maakte hij het liefst literair werk, wil hij maar zeggen, vooral poëzie.

Doodstraf voor godslastering

In 2003, toen een westerse troepenmacht de Taliban had verdreven, keerde hij terug naar de nieuwe, democratische republiek Afghanistan, om er een lokale vestiging te openen van PEN International, de ngo die sinds 1921 wereldwijd opkomt voor de vrijheid van schrijvers. „Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting waren nieuw voor de meeste Afghanen, vooral op het platteland. Wij gingen de nieuwe overheid vertellen wat dat is, en activisten opleiden.”



CV

Samay Hamed (1969) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Balkh in Afghanistan en werkte als arts in de stad Mazar-i-Sharif. Van 1999 tot 2003 woonde hij als vluchteling in Denemarken. Daarna richtte hij de Afghaanse vestiging van PEN International op. Daarnaast werkte hij als journalist voor Afghaanse radio- en televisiezenders, schrijft hij boeken over onder andere politiek en onderwijs, gedichten, liederen en literatuurkritieken.

Er kwam een schrijvershuis in Kabul, waar jonge Afghanen les kregen in creatief schrijven. PEN gaf boeken uit en stond journalisten bij, bijvoorbeeld als zij wegens godslastering werden vervolgd. Ook zonder Taliban-bewind was Afghanistan immers een zeer conservatief-islamitisch land, waar op godslastering de doodstraf kon staan.

„Voor het eerst waren er veel, onafhankelijke media in Afghanistan, die steeds professioneler werden”, zegt Hamed, die zondag in Nederland is voor een optreden in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. In het jaar vóór de val van Kabul lagen die media al zwaar onder vuur, vooral van de Taliban. In een campagne van gerichte aanslagen werden tientallen journalisten vermoord.

Nauwelijks internet

„Maar de meeste media konden nog wel publiceren”, vertelt Hamed. „Nu de Taliban weer aan de macht zijn, zijn er nauwelijks nog vrije media. De benodigde moed hebben de journalisten nog wel, maar ze hebben geen inkomsten meer. Soms kunnen ze niet eens een fatsoenlijke internetverbinding betalen.”

Bovendien is het tolerantieniveau van de Taliban voor kritische pers bijzonder laag. Journalisten die de afgelopen maanden verslag deden van kleine, vreedzame protestacties door vrouwen, werden gearresteerd en zwaar mishandeld. Dat gaat nog wel erger worden, verwacht Hamed. „De Taliban zitten nu nog in een buitengewoon lastig parket. Hun prioriteit is internationaal erkend worden als de nieuwe regering van Afghanistan, daarom gaan ze niet verder. Als ze dat groene licht eenmaal hebben, zullen ze pas echt problemen veroorzaken.”

„Nu zeggen ze nog dat de media vrij zijn, mits ze zich aan de sharia houden. Met andere woorden: je mag een vogel zijn, als je maar niet vliegt. Verder mogen media niets schrijven dat tegen de ‘nationale waarden’ ingaat. Ze bedoelen dat je niet mag zeggen dat er terroristen in het kabinet zitten, dat het alleen uit mannen bestaat en vrijwel geheel uit leden van de Pashtun-stammen. En ten slotte wijzen ze erop dat berichtgeving wel onpartijdig moet zijn, waarmee ze bedoelen dat je niets mag zeggen waardoor Talibanleiders zich beledigd kunnen voelen.”

„Voor schrijvers, filmmakers en beeldend kunstenaars is het klimaat hetzelfde. Ze worden op dit moment niet vermoord, zolang ze zelf hun kunst maar ombrengen. Muzikanten lopen nu het hoogste risico, omdat muziek inmiddels wél expliciet verboden is. Heel veel muzikanten en kunstenaars zijn inmiddels gevlucht.”

Een winkeleigenaar repareert een boek in Herat, Afghanistan op 22 november. Foto Petros Giannakouris/AP

Zo landde maandag een groep van 270 muzikanten en familieleden van het Afghanistan Nationaal Instituut voor Muziek – het gezelschap dat na de val van Kabul zijn eigen instrumenten vernietigde – in Lissabon, nadat ze eerst een tijd in Qatar waren ondergebracht. Hamed heeft in de jaren dat Afghanistan een democratie was liederen geschreven voor leden van het instituut, die werden uitgevoerd op scholen in het hele land, bijvoorbeeld over de rechten van meisjes.

‘Vechter óf slachtoffer’

Wat kan hij nog voor de Afghaanse kunsten betekenen vanuit de diaspora? „PEN Afghanistan is niet helemaal ten onder gegaan. We geven nog een cursus creatief schrijven in Kabul, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. Verder organiseren we de Afghaanse schrijvers die in het buitenland zijn neergestreken en brengen ze digitaal in contact met groepen in andere landen, zodat ze samen tot nieuw werk kunnen komen. We richten een online literair tijdschrift op, in het Engels, om Afghaanse literatuur aan de wereld te presenteren. Ik hoop dat we zo hun werk gepubliceerd kunnen krijgen in andere talen.”Lees ook Afghaanse muziekinstrumenten worden uit voorzorg vernietigd

Voorlopig gaat het dus vooral om activiteiten in het buitenland. Toch heeft Hamed zijn land niet opgegeven. „In Afghanistan ben je een vechter of een slachtoffer, er is geen tussenweg.” Hij verwacht dat de vechters wel zullen opstaan. „Er is nu een opgeleide generatie met volop talent.”

„We moeten leren dat democratie niet in een Spidermanpak komt aanvliegen vanuit de Verenigde Staten, maar dat het uit onze eigen strijd moet voortkomen. We moeten onze kinderen leren om kritisch te denken. De meisjes die in weerwil van de Taliban op straat protesteren om hun onderwijs terug te eisen, doen dat al. Ik zie hen als de frontsoldaten van de strijd om democratie in Afghanistan. Aan hen zie je dat er nog reden is om hoop te hebben.”