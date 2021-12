Overname Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa lijkt toch niet door te gaan

Een grote overname in de Europese luchtvaart gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. International Airlines Group (IAG), eigenaar van British Airways en de Spaanse luchtvaartmaatschappijen Iberia en Vueling, ziet vermoedelijk af van de koop van Air Europa. Dat is de derde maatschappij in Spanje.

IAG en het Spaanse toerismebedrijf Globalia, de huidige eigenaar van Air Europa, maakten woensdagmorgen bekend dat de discussies over het beëindigen van de koopovereenkomst „in een vergevorderd stadium zijn”.

De Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG sloot eind 2019, voor de coronacrisis, een akkoord met Globalia. Het concern zou 1 miljard euro betalen. De deal moest het sluitstuk worden van een agressieve expansie van IAG die uiteindelijk Madrid een sterke positie in de Europese luchtvaart heeft gegeven. Air Europa vliegt met 36 toestellen op 44 bestemmingen, tussen Noord- en West-Europa en Spanje en tussen Spanje en Latijns-Amerika.

Miljarden verlies

De pandemie bracht de wereldwijde luchtvaart vervolgens tot stilstand en IAG leed miljarden verlies. In het begin van 2021 kwamen beide partijen overeen dat het overnamebedrag zou worden gehalveerd. IAG zou 500 miljoen euro betalen en hoefde dat geld pas over zes jaar over te maken.

De Europese Commissie had intussen een onderzoek geopend naar de concurrentie in de Spaanse luchtvaart. De conclusie luidde dat één groep met de drie grootste maatschappijen van het land de Spaanse luchtreiziger te weinig keuze zou geven. Andere maatschappijen zouden te weinig tegenstand kunnen bieden tegen het machtige IAG. De Ierse budgetmaatschappij Ryanair, de grootste luchtvaartmaatschappij in Europa, is slechts de nummer vier in Spanje.

In juni van dit jaar stelde de Europese Commissie dat de concessies die IAG voorstelde om zijn machtspositie te doen afnemen te weinig effect zouden hebben. Op zeventig routes zou nog steeds te weinig concurrentie zijn. IAG wilde enkele start- en landingsrechten (slots) opgeven.

Het lijkt er nu op dat IAG eieren voor zijn geld zal kiezen. De groep wil niet nog meer slots opgeven. Wie rechten opgeeft, verliest zijn positie op belangrijke, volle luchthavens voor een heel lange periode. Bovendien is de coronacrisis in de luchtvaart nog lang niet voorbij. Nu de vooruitzichten verslechteren vanwege de opkomst van de Omikronvariant, zit de Brits-Spaanse groep binnenkort niet meer vast een overname van een half miljard euro.

Zo blijft vooralsnog de voorspelde golf van fusies en overnames in de Europese luchtvaart uit. De consolidatie die al voor de coronacrisis werd verwacht, is nog niet aan de orde, op de overnames of het verdwijnen van enkele kleinere maatschappijen na. Dat komt met name door de financiële steun die Europese landen de afgelopen twee jaar hebben verleend aan hun nationale luchtvaartmaatschappijen. Spanje steunde Air Europa met circa 600 miljoen euro.